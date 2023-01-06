法議員訪台 出席台北法國實驗教育機構開幕式

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（中央社記者黃雅詩台北6日電）法國在台協會指出，法國「共和前進」（LREM）國會議員傑納泰（Anne Genetet）抵台訪問，今天為台北法國實驗教育機構（LIFT）舉行開幕剪綵儀式。

法國在台協會發布新聞稿指出，法國第十一僑區議員傑納泰今天在法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）陪同下，與北市府教育局代表、北市瑠公國中校長漫安琦、北市福德國小校長褚希雯，以及LIFT行政委員會理事長陳敏慧、LIFT執行長碩萌山等，一起為LIFT舉行開幕剪綵儀式。

傑納泰致詞表示，LIFT是真實且美好的成功範例，此成果屬於所有兒童與家長，同時也屬於台法合作。她近年與許多台灣代表長期接觸，深知台灣朋友期待與法國有更多合作，在教育議題上，她要感謝許多人傾聽並協助實現這項計劃。

公孫孟表示，對台灣的法國社群而言，傑納泰來台為 LIFT舉行開幕式具深遠意義。LIFT對法、台學童同時開放，提供絕無僅有的3語教學環境，對法台交流有重大貢獻；感謝台北市政府持續堅定的支持，以及這項計劃的所有發起人，讓此計劃得以促進法台關係未來美好的前景。

法國在台協會表示，自去年9月，LIFT在歐洲學校的法國部之外、提供另一個法語教育選擇，並以雙文化教育、家長參與、合理學費、非營利目標作為教育宗旨。LIFT的法語學程包含法、英、中3種語言，教學師資優良，教師皆通過國考。

法國在台協會指出，LIFT招收所有適齡學童，不分外籍或台籍。目前招收對象從預備班（相當台灣小學一年級）到中級班第2年（相當台灣小五）；預計今年9月開設初中部一年級（相當台灣小六），並以每年增開一個年級為目標，逐漸增設至高三。

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法國在台協會指出，傑納泰自2019年即大力支持LIFT的成立計畫，並與發起計畫的家長們會商，致力推動豐富 LIFT的法語教學內容。傑納泰今天前往座落於瑠公國中校園內的LIFT參加正式開幕儀式，親自見證3年來結合眾人之力的成果，學校也藉機啟動下學年2023-2024的註冊程序。

碩萌山表示，LIFT立下了一個遠大抱負，就是培養法國與台灣3語世代的成長與茁壯，汲取法式教育的教學方法，培養學生具國際時事敏感度，期許能為所處區域的未來重要社會議題做出貢獻；台北市政府與法國政府代表聯袂出席開幕式，顯示LIFT以法、台為主體的特性，為台灣所有的法語社群服務。（編輯：林克倫）1120106