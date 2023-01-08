外交部：立陶宛國會及國防事務議員9日組團訪台

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圖為立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯。（圖取自facebook.com/laurynas.kasciunas）

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（中央社記者游凱翔台北8日電）外交部今天表示，立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯、國會友台小組副主席莎卡琳恩率國安及國防事務跨黨派議員一行9人，明天至14日來台訪問，將晉見總統蔡英文，具體展現前線民主國家團結合作。

外交部下午發布新聞稿表示誠摯歡迎，訪團成員除卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）、及莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė），也包括歐洲事務委員會副主席歐竹拔（Audronius Ažubalis）、沙普提斯（Eugenijus Sabutis）、羅德琳娜（Edita Rudelienė）及帕卡莉塔（Ieva Pakarklytė）等4名立國跨黨派國會議員。

外交部說明，卡斯楚那斯、莎卡琳恩一行是繼去年立陶宛4名次長級行政官員先後率團來訪後，首個國會高階跨黨派議員團，在台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄，以及陸委會、內政部、國防部等相關部會，並將接受外交部長吳釗燮款宴。

▲莎卡琳恩2021年11月與立陶宛訪團晉見蔡總統並致贈禮物。

訪團也將與台灣的國防安全智庫，針對當前歐洲及台海局勢、複合式安全威脅及全民國防等議題深入交流、分享經驗，增進彼此了解與認識。

外交部強調，台灣與立陶宛是共享自由民主的價值夥伴，在各領域密切交流合作。去年美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國藉故在台灣周遭海域實彈軍演，企圖恫嚇台灣，立陶宛國會曾由議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）第一時間表達力挺台灣立場。

此次立國國會國安及國防事務跨黨派議員來訪，不僅持續深化台立雙邊友誼，更進一步鏈接兩國在安全領域的合作關係，充分彰顯前線民主國家團結對抗威權的決心與力量。（編輯：翟思嘉）1120108