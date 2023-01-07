巴拉圭4月大選牽動與台邦誼 在野黨籍議長明訪台

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）外交部表示，友邦巴拉圭眾議院議長羅培茲明天至12日率3位眾議員訪台，將晉見總統蔡英文與拜會立法院長游錫堃。

羅培茲（Carlos María López López）隸屬巴拉圭在野黨「真正激進自由黨」（PLRA，又稱藍黨），該黨總統候選人艾里格里（Efrain Alegre）日前向路透社表示，如果在今年4月總統大選勝出，他將與台灣斷交，轉與中國開展關係，以幫助巴拉圭的大豆、牛肉外銷，他認為巴拉圭未從與台灣的關係中得到足夠回饋。

根據路透社日前報導，巴拉圭執政黨紅黨（Colorado Party）總統候選人潘尼亞（Santiago Pena）表示，若他贏得4月30日選舉，他將捍衛與台灣60多年來的邦交。兩個競選陣營發表立場迥異宣言，使台灣議題成為巴拉圭總統選戰另一焦點。

外交部指出，羅培茲曾任巴拉圭Cordillera省省長及Piribebuy市議員，深獲民意支持，也是台灣的堅定友人。去年8月初中國在台海周邊進行實彈軍演期間，羅培茲大力支持台灣，反對中方威脅台灣主權，並重申巴拉圭是台灣的忠實盟邦，與台灣人民站在一起。

外交部發布新聞稿指出，此行是羅培茲首度訪台，訪團成員包括巴拉圭眾議院社會發展暨住居委員會主席艾斯皮諾拉-裴拉塔（Teófilo Espínola Peralta）、國防暨情報委員會主席艾斯皮諾拉-葛瑞羅（Edgar Espínola Guerrero），以及兒童暨青少年發展委員會主席布朗柯（Rodrigo Daniel Blanco Amarilla）共3位跨黨派眾議員。

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外交部表示，訪團在台期間將接受外交部長吳釗燮、次長俞大㵢款宴，拜會經濟部、行政院大陸委員會、國合會、中華民國對外貿易發展協會，以及視察巴拉圭駐台大使館，並參訪台北101大樓與國立故宮博物院等經文設施。

外交部表示，巴拉圭是台灣在南美洲的重要友邦，兩國建交逾65年，邦誼篤睦，各領域的合作交流密切友好。羅培茲此次率團訪台將有助進一步瞭解台灣社經發展、兩岸情勢及台巴經貿發展潛力，以進一步深化台巴國會交流及兩國傳統深厚邦誼。（編輯：郭無患）1120107