韓議員訪台遭批竄訪 趙慶泰要求中方停止干涉內政

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「韓台議員親善協會」會長趙慶泰日前低調率團訪台。圖為趙慶泰2019年在首爾的中華民國國慶酒會上致賀詞。（中央社檔案照片）

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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）韓國國會議員日前訪台交流，遭中國駐韓大使館批為「竄訪」，韓台議員親善協會會長趙慶泰今天公開要求中國停止對韓國議員外交的傲慢態度，別干涉他國內政，不如把力氣用在和平解決北韓核問題上。

去年底以韓台議員親善協會會長身分率團訪台的趙慶泰今天在臉書上貼文做以上表示，他提到，這次訪談面見總統蔡英文、立法院長游錫堃，拜會大陸委員會，就台海緊張局勢及兩韓問題交流意見，「韓國與台灣有許多相似之處，在類似歷史與痛苦經歷下，仍發展令國際驚豔的經濟與民主化，更應該多加接觸」。

趙慶泰說，美中角力局勢來到高點，必須訂定新國際秩序，但中國駐韓大使館卻對韓國議員外交「表達堅決反對與強烈抗議」，並透過駐韓大使邢海明向韓國外交部抗議，「並非正常國家會做出的行為，而是不該出現的內政干涉」，譴責中方並無做出如此行為的資格、權限與責任。

他也要求邢海明立即就此道歉，中國政府別再對他國議員外交指手畫腳，「還不如趕快解決北韓核問題，專注在和平政策上」。

趙慶泰在去年12月28日至31日率團訪台，團員包括韓國國會副議長鄭宇澤及朝野兩大黨議員，但中國駐韓大使館發表聲明，批評韓國國會副議長鄭宇澤及個別議員訪問「台灣地區」，並會見「蔡英文、游錫堃等人」，嚴重違背一個中國原則和中韓建交公報精神，與中韓友好關係發展背道而馳，對此強烈抗議。

對此，韓國外交部表示政府對國會議員的個人行動不予置評，官方仍保持尊重一中原則的立場，並透過外交管道確實向中方傳達此一立場，認為中國政府也充分了解韓國立場。（編輯：黃自強）1120106