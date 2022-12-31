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首頁 / 政治

疫後首個韓國議員團低調訪台 晉見蔡總統

2022/12/31 17:24（12/31 17:44 更新）
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「韓台議員親善協會」會長趙慶泰日前低調率團訪台。（中央社檔案照片）
「韓台議員親善協會」會長趙慶泰日前低調率團訪台。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩台北31日電）韓國國會「韓台議員親善協會」會長趙慶泰（Cho Kyoung Tae）議員日前低調率團訪台，期間曾晉見總統蔡英文、拜會立法院長游錫堃等。

外交部發布新聞稿指出，趙慶泰28日至31日率團來台訪問，該團是全球COVID-19疫情爆發2年多以來，韓國國會議員首次組團訪台。團員接受外交部政務次長田中光晚宴，就推動台韓間各項重要合作議題交換意見；訪團也拜會大陸委員會，就台海情勢及兩韓關係等議題交換意見。

外交部表示，趙慶泰自101年起擔任「韓台議員親善協會」會長，長期推動台韓交流合作不遺餘力。在趙慶泰協助推動下，台灣與韓國於110年11月簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，並於今年2月簽署「國際駕照相互承認瞭解備忘錄」。

外交部表示，這次趙慶泰率團來訪，以具體行動展現對台灣的支持，也彰顯韓國友人對台灣的真摰情誼。

外交部指出，台韓同為全球民主陣營重要成員，經貿及人員交流等實質關係密切。韓國官方自去年5月起，在國際場合多次重申維持台灣海峽和平穩定的重要性，也在日前發布的「自由、和平、繁榮之印度太平洋戰略」中，強調台海和平的重要。外交部將持續與韓國推動各項交流合作，深化台韓關係。（編輯：黃國倫）1111231

#趙慶泰
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