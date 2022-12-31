北韓2022年最後一天試射飛彈 外交部強烈譴責

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（中央社記者黃雅詩台北31日電）外交部今天表示，北韓上午7時11分左右，從黃海北道中和郡地區向日本海發射3枚短程彈道飛彈（SRBM），再度升高區域緊張情勢，外交部表達強烈譴責。

外交部發布新聞稿指出，美國、日本及韓國政府均已對北韓挑釁行徑表示強烈譴責。自今年1月起，北韓頻繁試射各式洲際、中、短程彈道飛彈及巡弋飛彈，同時進行恢復核子試爆的準備工作，升高韓半島及印太區域緊張情勢。

外交部表示，對北韓無視聯合國安全理事會禁令，肆意試射飛彈，破壞區域和平穩定的行徑，再次表達嚴正譴責。韓國駐台代表部已多次對台灣高度關切韓半島局勢表示肯定及感謝。

外交部表示，台灣與韓國同屬印太社群重要成員，也同樣面臨共產獨裁政權的武力威脅。當中國於今年8月進行大規模環台實彈軍演，破壞台海和平、威脅國際海空航行自由時，韓國與美國、日本、東協及多個理念相近國家一致高度關切中國的軍事威脅行動，並多次強調台海和平穩定對區域安全繁榮的重要性。

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外交部表示，韓國於今年12月28日發布的「自由、和平、繁榮之印度太平洋戰略」，也再次重申台灣海峽和平穩定的重要性，反對單方面以武力改變區域現狀，以及強調台海和平穩定與韓半島和平穩定及印太區域安全繁榮的關聯性。

外交部表示，台灣將持續關注北韓各種武力恫嚇與挑釁行徑，並與理念相近國家合作共促韓半島的和平、繁榮及無核化，遏止威權主義擴張侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。（編輯：黃國倫）1111231