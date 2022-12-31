射彈逾90枚創新高 盤點北韓2022年飛彈試射

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北韓在2022年試射彈道、巡弋等各類飛彈約92枚，數量打破過去任何一年。圖為日本民眾11月18日收看北韓射飛彈新聞。（共同社）

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（中央社首爾31日綜合外電報導）南韓軍方表示，北韓今天向朝鮮半島以東海域發射3枚短程彈道飛彈。紐約時報指出，北韓在2022年全年試射彈道、巡弋等各類飛彈約92枚，數量打破過去任何一年。

美國有線電視新聞網（CNN）引述南韓合同參謀本部表示，3枚短程彈道飛彈是當地時間上午8時左右從北韓首都平壤南方的黃海北道（North Hwanghae Province）發射。

日本防衛省稱北韓這3枚彈道飛彈每枚最高飛行高度約100公里、飛行距離約350公里，推估落在朝鮮半島東岸附近的日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。

CNN表示根據他們計算，這是北韓今年第37天有發動飛彈試射。2020年北韓一共不過試射4次，2021年次數較前一年翻倍；到2022年北韓飛彈試射數量創新高，總計試射超過90枚彈道、巡弋等各類飛彈，甚至有單日試射23枚的記錄，專家警告如此頻繁試射後平壤恐將恢復核試。

「紐約時報」根據南韓軍方記錄與北韓官媒，盤點2022年北韓重要的飛彈試射，認為非但數量破紀錄，彈種也持續更新換代。

●2022年12月

除今天的3枚短程彈道飛彈，北韓12月23日發射2枚短程彈道飛彈、18日發射2枚中程彈道飛彈。

12月16日，北韓聲稱測試一款新大推力火箭發動機，使用固態燃料以提升性能。兩天後便在測試新火箭發動機的地點發射2枚中程彈道飛彈，北韓聲稱這是在測試將軍用間諜衛星送入地球軌道的技術。

●2022年11月

11月18日發射一枚「火星-17」洲際彈道飛彈、11月3日發射6枚飛彈，包括一枚洲際彈道飛彈，本月更在4天內至少發射29枚短程彈道飛彈和其他種類飛彈。

紐時說11月是北韓2022年飛彈試射最頻繁月份，至少發射46枚彈道飛彈和其他種類飛彈，其中一半是在11月2日發射。11月18日北韓試射最新型、同時也是威力最強的洲際彈道飛彈「火星-17」，飛行數據表明如以正常角度發射，理論上可打到美國本土任何一處。

●2022年10月

北韓10月4日發射一枚中程彈道飛彈、10月12日發射2枚「遠程戰略巡弋飛彈」，本月另在5天之中發射9枚短程彈道飛彈。

10月4日北韓發射的中程彈道飛彈飛越日本北部，觸發警報發布要居民尋求掩蔽。10月12日發射2枚「遠程戰略巡弋飛彈」，並稱這些飛彈已列裝「戰略核武」部隊。

●2022年9月

北韓在這個月首次讓飛彈從水下發射井試射，並在3天中發射5枚短程彈道飛彈。

當時隨美軍航艦雷根號於9月和10月駛入朝鮮半島海域與日韓聯合軍演，北韓開始試射短程彈道飛彈。平壤表示其中一次試射模擬從水下飛彈發射井發射核彈。

●2022年8月

北韓在8月17日發射2枚巡弋飛彈。當時南韓總統尹錫悅先是喊話，稱若北韓願嚴肅展開無核化談判，南韓願即刻開始提供經濟援助，2天後北韓在西海岸發射2枚巡弋飛彈。

●2022年6月

北韓6月5日從國內4個不同地點發射8枚短程飛彈，2天後南韓和美國也舉行飛彈實彈和空軍聯合軍演。

●2022年5月

北韓5月7日發射1枚潛射彈道飛彈，另在本月3天之中發射另外7枚彈道飛彈。其中在5月25日美國總統拜登完成對日韓訪問搭機回國時，北韓發射3枚彈道飛彈，1枚雖僅飛行360公里，但研判是1枚洲際飛彈。

●2022年4月

北韓4月16日發射2枚短程彈道飛彈，試射後表示這種「新型戰術制導武器」是為裝載「戰術核武」所研發。

●2022年3月

北韓3月24日發射1枚洲際彈道飛彈、3月16日1次洲際彈道飛彈試射但失敗、3月5日發射1枚「火箭」。

平壤稱3月5日發射1枚「火箭」，屬發射偵察衛星工作的一環，但南韓和美國均表示北韓試射「火星-17」洲際彈道飛彈，3月16日那次的試射火星-17起飛後不久就爆炸。3月24日試射的飛彈高度達6200公里進入到太空。

●2022年2月

北韓2月27日發射1枚彈道飛彈，向東飛行約300公里。平壤稱此次試射是將一顆偵察衛星送出地球軌道的部分準備工作。但南韓和美國官員表示北韓在試射最新一代「火星-17」洲際彈道飛彈。

●2022年1月

北韓1月30日發射1枚中程彈道飛彈，在本月4天之中發射8枚巡弋飛彈或短程彈道飛彈，另在2天內發射2枚極音速飛彈。

北韓1月進行一系列飛彈試射，包括極音速飛彈和一些從鐵道列車發射的飛彈。1月27日，北韓發射「火星-12」中程飛彈。這型飛彈於2017年首次試射，但這一回北韓軍方的說法是從量產中的多枚「火星-12」飛彈中隨機抽測1枚試射，驗證品質。（譯者：陳亦偉）1111231