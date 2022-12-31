更多編輯台推薦新聞：
作家華嚴過世享嵩壽100歲 「蒂蒂日記」拍成電影獲金馬獎
文化

作家華嚴過世享嵩壽100歲 「蒂蒂日記」拍成電影獲金馬獎

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
尹錫悅
新聞專題
尹錫悅
首頁 / 國際

北韓2022試射數量創新高 年終又射3短程彈道飛彈

2022/12/31 10:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾31日綜合外電報導）南韓軍方表示，北韓今天向朝鮮半島以東海域發射3枚短程彈道飛彈。韓聯社報導，就算不包含今天試射的3枚飛彈，北韓今年早已發射約70枚彈道飛彈，其中約8枚是洲際彈道飛彈。

路透社報導，這是北韓今年數量空前飛彈測試的最新一起試射，在外界推測北韓可能將第7度測試核武時，平壤當局持續發展武器。

南韓合同參謀本部表示，這3枚短程彈道飛彈是在當地時間上午8時左右從北韓首都平壤南方的黃海北道（North Hwanghae Province）射出。

法新社報導，南韓合同參謀本部說：「我們的軍隊維持全面戒備狀態，同時與美國密切合作，並加強監控與警戒。」

日本海上保安廳表示，北韓發射的可能是彈道飛彈，並通知可能有第2次試射。日本放送協會（NHK）報導，北韓第2枚飛彈似乎已落在日本專屬經濟區外。

美國表示，北韓最新試射的彈道飛彈，沒有對美國人員、領土或華府盟友構成立即威脅。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）在聲明中說，美國對防衛南韓與日本的承諾依舊「堅若磐石」，又說北韓試射的舉動凸顯其大規模殺傷性武器與彈道飛彈計畫會有破壞穩定的影響。

南韓國防部昨天宣布，軍方已成功試射一枚固態燃料火箭。由於這次試射沒有預先宣布，一度引起民眾恐慌，懷疑是出現不明飛行物（UFO），或是北韓發射飛彈。

5架北韓無人機26日越界飛入南韓，促使南韓軍方出動戰機與攻擊直升機因應，試圖擊落這些無人機，這是自2017年以來首度有北韓無人機越境。

南韓總統尹錫悅的保守派政府5月上任，矢言將對北韓採取更強硬立場後，北韓與美國盟友南韓的關係變得更加緊繃。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，在北韓今天發射飛彈之前，北韓今年早已發射約70枚彈道飛彈，其中大約8枚是洲際彈道飛彈（ICBM）。

北韓中央通信社（KCNA）尚未提及發射飛彈的消息，但今天報導領導人金正恩昨天主持政黨會議，以決定2023年的政策與戰略。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111231

#北韓
#南韓
#尹錫悅
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀