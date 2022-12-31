北韓2022試射數量創新高 年終又射3短程彈道飛彈

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（中央社首爾31日綜合外電報導）南韓軍方表示，北韓今天向朝鮮半島以東海域發射3枚短程彈道飛彈。韓聯社報導，就算不包含今天試射的3枚飛彈，北韓今年早已發射約70枚彈道飛彈，其中約8枚是洲際彈道飛彈。

路透社報導，這是北韓今年數量空前飛彈測試的最新一起試射，在外界推測北韓可能將第7度測試核武時，平壤當局持續發展武器。

南韓合同參謀本部表示，這3枚短程彈道飛彈是在當地時間上午8時左右從北韓首都平壤南方的黃海北道（North Hwanghae Province）射出。

法新社報導，南韓合同參謀本部說：「我們的軍隊維持全面戒備狀態，同時與美國密切合作，並加強監控與警戒。」

日本海上保安廳表示，北韓發射的可能是彈道飛彈，並通知可能有第2次試射。日本放送協會（NHK）報導，北韓第2枚飛彈似乎已落在日本專屬經濟區外。

美國表示，北韓最新試射的彈道飛彈，沒有對美國人員、領土或華府盟友構成立即威脅。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）在聲明中說，美國對防衛南韓與日本的承諾依舊「堅若磐石」，又說北韓試射的舉動凸顯其大規模殺傷性武器與彈道飛彈計畫會有破壞穩定的影響。

南韓國防部昨天宣布，軍方已成功試射一枚固態燃料火箭。由於這次試射沒有預先宣布，一度引起民眾恐慌，懷疑是出現不明飛行物（UFO），或是北韓發射飛彈。

5架北韓無人機26日越界飛入南韓，促使南韓軍方出動戰機與攻擊直升機因應，試圖擊落這些無人機，這是自2017年以來首度有北韓無人機越境。

南韓總統尹錫悅的保守派政府5月上任，矢言將對北韓採取更強硬立場後，北韓與美國盟友南韓的關係變得更加緊繃。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，在北韓今天發射飛彈之前，北韓今年早已發射約70枚彈道飛彈，其中大約8枚是洲際彈道飛彈（ICBM）。

北韓中央通信社（KCNA）尚未提及發射飛彈的消息，但今天報導領導人金正恩昨天主持政黨會議，以決定2023年的政策與戰略。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111231