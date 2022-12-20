北韓挑釁升溫 美軍F-22時隔4年再投入韓美軍演

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美軍時隔4年出動F-22匿蹤戰機參與韓美軍演，南韓媒體分析，這次軍演可能是為了向北韓發出強烈警告。圖為F-22同型機。（圖取自美國國防部網頁defense.gov）

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）美軍時隔4年出動F-22匿蹤戰機參與韓美軍演，南韓媒體分析，北韓近期公開固體燃料火箭引擎、偵查衛星等研發試射，提高挑釁強度，這次軍演可能是為了向北韓發出強烈警告。

韓聯社報導，南韓國防部今天表示，美國空軍這次派出部署於日本沖繩縣嘉手納基地的F-22來韓，與美軍B-52H轟炸機參與在濟州島西南方韓國防空識別區（KADIZ）一帶進行的韓美聯合空軍訓練。南韓軍方則派出F-35A及F-15K等戰鬥機。

美軍在常駐日本嘉手納基地的F-15戰鬥機退役後，改以阿拉斯加基地的F-22巡迴派守嘉手納基地的方式取代。

美軍B-52H轟炸機在軍演後已返航，F-22本週則將續留韓國，與南韓空軍進行訓練，主要強化因應北韓核武及飛彈威脅。南韓國防部指出，這次演習有助韓美雙方熟悉最新型戰鬥機的隱蔽程序，提高雙邊戰略資產的應用與聯合作戰能力。

報導將F-22稱為「最強」戰機，美軍曾在2018年5月派出8架F-22參與韓美聯合軍演，這次則是時隔4年來韓。韓媒分析，這次軍演可能是為回應北韓近期愈見升溫的挑釁行動。

南韓軍方日前捕捉到北韓發射2枚中程彈道飛彈，研判可能是搭載固態燃料引擎的新型飛彈，北韓官媒則聲稱是為研發偵查衛星發射載體。北韓領導人金正恩胞妹金與正今天發表談話，批評南韓意圖推動制裁破壞北韓武器發展，並暗示可能以正常角度發射洲際彈道飛彈（ICBM）。

對此，南韓統一部官員表示，「北韓對我方使用核武的可能性越來越明顯」，提到北韓持續開發核武、近期向北方界線（NLL）以南發射飛彈、試射洲際彈道飛彈，還公開透過官媒表示可能採取先發制人核武攻擊，「不僅是韓美日，周邊國家及國際社會團結一致，以不可動搖的態度因應北韓挑釁威脅相當重要」。

官員也說，將透過穩固的韓美同盟與韓美日安保合作因應北韓威脅，維持呼籲北韓放棄開發核武與挑釁行動，回應南韓在經濟民生等多面向協助方案的立場。（編輯：林憬屏）1111220