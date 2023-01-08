更多編輯台推薦新聞：
健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

巴拉圭眾議院議長羅培斯訪台 蔡總統9日接見

2023/1/8 17:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北8日電）總統府發言人張惇涵今天說，南美洲友邦巴拉圭共和國眾議院議長羅培斯下午率團抵達台灣，展開為期5天訪問，總統府表達誠摯歡迎之意，總統蔡英文將於明天上午在總統府接見訪問團。

總統府透過新聞稿表示，南美洲友邦巴拉圭共和國眾議院議長羅培斯（Carlos María López López）今天下午率團抵達台灣，展開到1月12日，為期5天的訪問行程。

張惇涵說，中華民國與巴拉圭建交已逾65年，邦誼穩固友好，兩國國會交流便是鞏固邦誼的關鍵力量。雖受全球3年的疫情影響，但兩國在交通、教育、農業、經貿、基礎建設及婦女賦權等多項領域的合作緊密友好，更是力挺台灣參與國際組織。

張惇涵指出，尤其去年8月中國軍演期間，羅培斯更大力支持台灣，強調巴拉圭是台灣的忠實盟邦，並與台灣人民站在一起。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張惇涵表示，此行是羅培斯在2022年上任後，首度來訪，訪團成員包括眾議院社會發展暨住居委員會主席艾斯皮諾拉（Teófilo Espínola Peralta）、國防暨情報委員會主席葉斯皮羅（Edgar Espínola Guerrero）、以及兒童暨青少年發展委員會主席布朗哥（Rodrigo Daniel Blanco Amarilla）等3位跨黨派國會議員。

張惇涵說，巴拉圭是中華民國在南美洲堅實盟邦，期盼透過此行，持續促進兩國國會交流、深化兩國友好邦誼、增進兩國人民福祉，並共同為全球民主韌性及經貿繁榮發展貢獻力量。（編輯：蘇志宗）1120108

#張惇涵
#羅培斯
#總統府
張惇涵
友邦吐瓦魯國會議長抵台 蔡總統9日接見訪團 檢偵辦台南市正副議長賄選 總統府：支持依法徹查
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族