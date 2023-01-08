巴拉圭眾議院議長羅培斯訪台 蔡總統9日接見

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（中央社記者陳俊華台北8日電）總統府發言人張惇涵今天說，南美洲友邦巴拉圭共和國眾議院議長羅培斯下午率團抵達台灣，展開為期5天訪問，總統府表達誠摯歡迎之意，總統蔡英文將於明天上午在總統府接見訪問團。

總統府透過新聞稿表示，南美洲友邦巴拉圭共和國眾議院議長羅培斯（Carlos María López López）今天下午率團抵達台灣，展開到1月12日，為期5天的訪問行程。

張惇涵說，中華民國與巴拉圭建交已逾65年，邦誼穩固友好，兩國國會交流便是鞏固邦誼的關鍵力量。雖受全球3年的疫情影響，但兩國在交通、教育、農業、經貿、基礎建設及婦女賦權等多項領域的合作緊密友好，更是力挺台灣參與國際組織。

張惇涵指出，尤其去年8月中國軍演期間，羅培斯更大力支持台灣，強調巴拉圭是台灣的忠實盟邦，並與台灣人民站在一起。

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張惇涵表示，此行是羅培斯在2022年上任後，首度來訪，訪團成員包括眾議院社會發展暨住居委員會主席艾斯皮諾拉（Teófilo Espínola Peralta）、國防暨情報委員會主席葉斯皮羅（Edgar Espínola Guerrero）、以及兒童暨青少年發展委員會主席布朗哥（Rodrigo Daniel Blanco Amarilla）等3位跨黨派國會議員。

張惇涵說，巴拉圭是中華民國在南美洲堅實盟邦，期盼透過此行，持續促進兩國國會交流、深化兩國友好邦誼、增進兩國人民福祉，並共同為全球民主韌性及經貿繁榮發展貢獻力量。（編輯：蘇志宗）1120108