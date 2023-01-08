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友邦吐瓦魯國會議長抵台 蔡總統9日接見訪團

2023/1/8 12:47
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（中央社記者葉素萍台北8日電）總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎太平洋友邦吐瓦魯國國會議長泰歐率團抵達台灣，展開至1月12日，為期5天的訪問行程。總統蔡英文並將在明天上午於總統府接見訪問團。

吐瓦魯國會議長泰歐（Samuelu Penitala Teo，另譯：戴伊歐）率團訪台。

張惇涵透過新聞稿指出，台灣與吐瓦魯不僅長年在醫療、農業、教育、資通訊及潔淨能源等領域有深厚合作關係，並且吐瓦魯也長期支持台灣的國際參與；近年來，兩國更是積極推動因應氣候變遷的交流與合作，兩國建交44年來邦誼穩固友好。

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張惇涵表示，此行為泰歐第2度訪台，也是首度以國會議長身分率團來訪。這也是繼吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）於去年9月來台進行國是訪問後，半年內再度有高層來訪，充分展現吐瓦魯不分行政及立法部門對台灣的堅定支持。

張惇涵說，台灣和吐瓦魯同為海洋國家，也共享民主自由的普世價值。期盼透過此行，持續深化兩國友好合作關係，並持續攜手為兩國疫後經濟復甦，以及全球永續發展共同努力。（編輯：蘇龍麒）1120108

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張惇涵
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