友邦吐瓦魯國會議長明訪台 將與立院簽署合作聲明

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）吐瓦魯國會議長泰歐（Samuelu Penitala Teo）明天至12日率團訪台，將晉見總統蔡英文，拜會立法院長游錫堃，並簽署「中華民國（台灣）立法院與吐瓦魯國國會有關合作事項聯合聲明」。

外交部發布新聞稿指出，訪團包括泰歐伉儷共12人，這是繼吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷去年9月國是訪問團訪台後，吐國高層再次來訪，展現吐瓦魯不分行政及立法部門一致對台灣的強力支持，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，泰歐訪台期間將與立法院簽署聯合聲明，希望透過國會交流深化兩國友好合作關係；訪團並將會晤外交部長吳釗燮及接受外交部政務次長田中光款宴，以及參訪財團法人國際合作發展基金會、食品加工及水產養殖產業等相關經建文化設施。

外交部說，泰歐於2019年9月起擔任吐國國會議長，曾於2017年訪台，此行是他以國會議長身分首度來訪，充分展現對台灣的情誼，以及對深化台吐兩國邦誼的重視。

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外交部指出，泰歐支持台灣參與國際組織不遺餘力，除在2021年4月應駐吐瓦魯大使館邀請，參與美國國會跨國串聯支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的社群推文活動；2021年5月，他也應邀線上參加外交部在台北舉辦的成立印太地區「福爾摩沙俱樂部」視訊會議，並代表吐國致詞。

外交部指出，吐瓦魯國是台灣在南太平洋的4個友邦之一，兩國於1979年建交至今，邁入第44年，邦誼穩固友好，台吐長期在基礎建設、公衛醫療、潔淨能源、資通訊、農漁業、教育、婦女賦權等領域合作密切且成效良好。（編輯：郭無患）1120107