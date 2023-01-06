泉裕泰期許日本留學生 成為下世代日台關係推手

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台灣安倍晉三之友會6日舉辦獎學金錄取者歡迎會及晚宴，日本駐台代表泉裕（右2）到場與多位日本留學生見面，泉裕泰期許大家能夠成為下個世代日台關係的推手。中央社記者劉冠廷攝 112年1月6日

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）台灣安倍晉三之友會今天舉辦獎學金錄取者歡迎會，日本駐台代表泉裕泰說，雖然失去故總統李登輝、前日本首相安倍晉三這兩位領導日台友好關係的偉大政治家，但大家不該停止前進，期待在台灣的日本留學生成為未來日台關係推手。

台灣安倍晉三之友會今天在圓山飯店舉行獎學金錄取者歡迎會以及晚宴，介紹獲得第一屆100萬日元獎學金的25位日本留學生。泉裕泰在晚宴致詞時，感謝對日本的厚愛。

泉裕泰表示，日本留學生們這幾天到台南參訪科技園區，相信看到、體驗台灣高科技最前線的部分；台灣半導體產業非常重要，若供應鏈崩壞，勢必會導致世界經濟停滯與混亂。

泉裕泰說，台灣受到全世界民主國家的支持，也成為民主主義的推手，期許在台灣的日本留學生可以盡情學習，交到許多朋友，享受在台灣的生活。

泉裕泰指出，非常可惜安倍在去年離開了，他所尊敬的「台灣民主之父」李登輝，也在2020年離開，雖然失去領導日台友好關係的兩位偉大政治家，但大家不該停止前進，因此非常期待年輕學生成為下個世代日台關係的推手。

台灣安倍晉三之友會安排這次獲獎的日本留學生參訪台北、台南、高雄等地；學生代表中山尚彥說，首站到台南參觀八田與一所興建的烏山頭水庫，讓他非常感動，因為這座水庫造就嘉南地區的繁榮。

中山尚彥說，參觀高雄港區時，體驗到這個支撐台灣產業的大據點，感受到台灣經濟發展的脈絡；今天回到台北，拜訪總統府與立法院，體驗台灣民主主義的發展過程。

中山尚彥表示，這幾天深刻感受到台灣多元文化與發展的美，感謝台灣安倍晉三之友會的獎學金，讓他們有機會成為新一代的知台派、親台派。

為繼承安倍晉三遺志並推動深化台日關係，民間團體「台灣安倍晉三之友會」去年10月成立後，開展台日民間外交親善活動，並推出首屆「安倍晉三獎學金」，鼓勵日本青年來台唸書，畢業後進入台企工作。

台灣安倍晉三之友會會長陳唐山說，讓日本年輕人了解台灣過去的歷史，以及與日本的關係，若未來面臨危機時，希望藉此讓兩個愛好自由的民主國家，能夠有相同想法。（編輯：謝佳珍）1120106

台灣安倍晉三之友會首屆獎學金日本錄取學生台灣訪問團記者會6日下午在台北舉行，日青年學生代表吉中悠乃（左）會中說明今後在台留學計畫等。左2為台灣安倍晉三之友會長陳唐山。中央社記者趙世勳攝 112年1月6日

台灣安倍晉三之友會第一屆獎學金錄取學生歡迎記者會6日在台北圓山大飯店舉行，日本產經新聞社台北支局長矢板明夫（左）與會，並向訪台青年提問來台研習心得。中央社記者趙世勳攝 112年1月6日

台灣安倍晉三之友會第一屆獎學金錄取學生歡迎記者會6日下午在台北圓山大飯店舉行，會長陳唐山出席並致詞。中央社記者趙世勳攝 112年1月6日