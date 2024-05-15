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「林北」說引爭議 吳釗燮：鄉下人自稱

2024/5/15 10:45（5/15 11:32 更新）
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（中央社記者吳書緯台北15日電）外交部長吳釗燮近期在外交部社群平台Threads貼上披掛「吵架王」彩帶，並以「林北」自稱，引發議論。吳釗燮今天表示，他來自鄉下，這是鄉下人的自稱，而「吵架王」彩帶是記者們致贈，他當成幽默的禮物。

外交部近日於社群平台「Threads」發出一張吳釗燮身披新封號「魔法部吵架王」彩帶的照片，並附上吳釗燮的回應，「媒體朋友給我的封號，各位脆友覺得有道理嗎？」吳釗燮強調，「面對無理的質疑，林北一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，併請衛福部列席，並備質詢。吳釗燮即將於520後擔任國安會秘書長，今天應是吳釗燮最後一次以外交部長身分赴立院備詢。

吳釗燮會前接受訪問表示，「吵架王」不是他自稱，是10日與外交部記者聯誼會最後一次聯誼，向記者提出背景說明，之後記者送給他「吵架王」彩帶，當作幽默的禮物，就是這樣而已。

吳釗燮表示，他歡喜地接受了記者們的幽默，今天就以平常心來面對立委質詢，畢竟立法院就是國會，行政部門有責任面對國會詢問並實質回答。

有關使用「林北」詞彙，吳釗燮說，這是個人看法，「我是來自鄉下，我不敢忘了我來自鄉下的根」，如果大家知道的話，鄉下人對自我的稱呼就是這樣；「吵架王」彩帶是外交部記者聯誼會對他的幽默，他以幽默的方式來呈現，就是這樣子而已，沒有對任何人不敬的意思。（編輯：郭無患）1130515

#外交部長
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#吳釗燮
#林北
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