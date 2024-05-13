吳釗燮講「恁爸」遭質疑不恰當 外交部：接地氣語言

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（中央社記者游凱翔台北13日電）外交部長吳釗燮近日提到「面對無理質疑，恁爸一定吵到底」等語，在野黨立委今天批評，外交人員用字遣詞應拿捏分寸，所言已有嚴重瑕疵。外交部政次田中光則說，這是非常接地氣的語言，民間經常使用。

外交部近日於社群平台「Threads」發出一張吳釗燮身披新封號彩帶的照片，更附上本人回應，吳釗燮表示，「媒體朋友給我的封號，各位脆友覺得有道理嗎？」吳釗燮強調，面對無理的質疑，恁爸一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底。

國安局、外交部上午赴立法院外交及國防委員會，專案報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對台灣國安之影響」，並備質詢。

國民黨立委馬文君質詢關切，在外交事務上「恁爸」的意義是什麼。田中光答詢，這是非常接地氣的語言，且民間常使用，但本身因為不熟悉台語並未用過；馬文君詢問，「恁爸」一般會用在哪裡，田中光回應，語言是根據時間不斷變化，但根據當下情境有兄弟的意味。

馬文君認為，外交人員用字遣詞應拿捏分寸，外交部長的用詞已有嚴重瑕疵。

國民黨立委賴士葆同樣關切「恁爸」用語，並質疑是否粗話。檢察官出身的國安局副局長徐錫祥答詢，法院實務見解不一定會認定是粗話，因為同樣的話在不同情境說出來有不同意義，例如「他馬的」有時候可能是口頭禪，法官有時也會認知並非刻意侮辱。

賴士葆也詢問田中光看法。田中光指出，這是長官（吳釗燮）的話，他不予批評，但還是要看在什麼場合說出這句話，不過據他了解，吳釗燮並非在政府機構場域說出來。

賴士葆結束質詢後，隨後由民進黨立委邱志偉上台，他三度表示，「可惜了，竟在外交及國防委員會寶貴的質詢時間，討論恁爸是不是髒話」。（編輯：蘇志宗）1130513