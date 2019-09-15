吳釗燮推特外交 另闢蹊徑讓國際看見台灣

外交部去年4月開通推特（Twitter）官方帳號，外交部長吳釗燮接受中央社專訪表示，對外發言也是外交部重要責任，用英文發推特，可以即時、有效的對外說明台灣立場。中央社記者張皓安攝 108年9月15日

（中央社記者顧荃台北15日電）外交部去年4月開通推特（Twitter）官方帳號，外交部長吳釗燮多次在推特以英文評論國際重要議題，不時有嗆辣發言，甚至被網友評為「撿到槍」；吳釗燮說，這讓台灣的聲音能即時被國際社會看見。

中國7月宣布限制陸客來台自由行，吳釗燮在推特發文反問中國「怕什麼」；對中國駐美大使崔天凱推文指稱台灣是中國的一部分，吳釗燮也發推回嗆，「應先讓中國人民擁有推文的自由。」

吳釗燮11日接受中央社專訪時表示，對外發言也是外交部重要的責任，如果依照一般程序，透過發言人、新聞稿等，用中文回應時事，國際媒體要了解台灣的態度，可能會有時間落差，屆時已不再是國際媒體關注的焦點，因此用英文發推特，可以即時、有效的對外說明台灣立場。

吳釗燮指出，外交部的官方推特從去年4月16日開通以來，已有超過6萬2000多人關注，雖然不是很多，但是其中有重要的國際媒體與記者121人，還有外國政府官員與智庫學者。

外交部官員說，關注外交部推特的人士包括美國「紐約時報」、CNN、日本「朝日新聞」、英國「泰晤士報」等主流媒體的記者，還有巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）、美國國務院東亞及太平洋事務局、英國外交部等政府官員或單位38個，以及美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）等智庫學者及NGO共72個。

吳釗燮表示，光是今年5月到8月，就有20篇國際媒體報導引述外交部的推特內容，可見這是一個非常成功的模式。他也希望如果外館駐在國流行推特，也可以開通推特帳號，藉此可以跟當地人民有直接溝通的管道。

吳釗燮說，推特只能發表幾句話，要在280個字元中展現想談的重點，用最少的語言達到最高效果，所謂「撿到槍」，都是台灣遭受中國無理攻擊時，他用推特回擊。他說，可以感受到人民對此非常認同。

不過吳釗燮也強調，回擊中國並不是用推特發言的主要職責，最重要的是，要讓台灣聲音能在國際上被聽到；外交部是對外發言的主要機構，因此他也多次接受國際媒體訪問，上任以來已接受55次國際媒體專訪，藉此讓國際社會聽到台灣外交部長在重大議題上的聲音，讓各國更認識台灣，建立更好的友誼。（編輯：林淑媛/鄭雪文）1080915