吳釗燮：農業採購團訪美 採購金額達37億美元

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）為增進台美經貿關係，外交部長吳釗燮表示，今年赴美農業採購團預計將訂購價值37億美元的玉米、小麥、黃豆與肉製品，整體採購金額高於往年；他也強調洽簽台美雙邊貿易協定的重要。

媒體報導，在美中貿易衝突下，美國黃豆對中國出口量暴跌，供應商逐漸將價格推向近10年低點，美國農民難以獲利。不過，在美國宣布延後兩週對2500億美元的中國商品加徵關稅後，中國官方13日也宣布，支持相關企業從即日起，自美採購「一定數量」的黃豆、豬肉等農產品，並排除對上述採購加徵關稅。

有關台美經貿關係，吳釗燮11日接受中央社專訪時表示，政府一直持續強化台美之間的經貿關係。由美國商務部主辦的「選擇美國」（Select USA）投資高峰會，台灣去年與今年都是峰會的最大代表團。

他說，派團參與這項活動，也有機會跟美國產業界、政府洽談如何增進台美之間的經貿關係或強化台灣在美國的投資。

另外，台灣今年也會派出農業採購團赴美。吳釗燮表示，農業採購團對於玉米、小麥、黃豆、肉製品都會有不少的採購，估算應該會達到37億美元的採購量，「今年我們的量比以往還大」。

他說，台灣向美採購農產品，除了有助台灣的經貿成長，另一方面也直接跟美國經貿關係產生連結，促進美國就業機會，是互惠的做法。

外交部指出，今年農產品貿易友好赴美採購團將分為「黃豆玉米」、「小麥」及「肉類」分團，預計2020年至2021年將向美國採購價值37億美元的農產品。今年因增加籌組肉類分團，所以預計採購的整體金額比以往更高；黃豆、玉米及小麥的預計採購量與2017年採購意向書大致相同。

外交部表示，農產品貿易友好赴美採購團於15日至27日訪問美國，並將與美國農畜產品協會簽署採購意向書；這是自1998年以來，台灣第13度籌組農訪團赴美。今年由行政院農業委員會副主委陳駿季擔任總團長。

根據規劃，訪團成員將先訪問華府，其後將分為「黃豆玉米」、「小麥」、「肉類」三個分團前往美國農業州，與地方政要及農業團體進行互動交流。「黃豆玉米」分團將訪問密西西比州、印第安納州、伊利諾州及內布拉斯加州；「小麥」分團將訪問奧克拉荷馬州、南達科他州及愛達荷州；「肉類」分團則將訪問堪薩斯州、科羅拉多州、懷俄明州及阿肯色州。

吳釗燮也表示，未來台美若要有更強大的經貿連結，進行雙邊貿易協定的協商就變成非常重要的事情。他強調，政府一定會採取保障農業成長、保障消費者安全方式，探討未來與美國經貿關係更進一步的成長。（編輯：林淑媛/鄭雪文）1080915