文旦芒果打頭陣 台南鮮果進軍新加坡

「台南鮮果新加坡展售會」在新加坡最大的職總平價合作社開賣，台南市政府特別擴大文旦在新加坡的通路銷售，受到消費者青睞，人氣強強滾。中央社記者黃自強新加坡攝 108年8月28日

（中央社記者黃自強新加坡28日專電）「台南鮮果新加坡展售會」今天在新加坡最大的職總平價合作社開賣，並在超過100家分店同步促銷文旦、芒果和多樣化的農特產品。

台南市政府農業局長李朝塘與新加坡職總平價合作社副總裁唐亞炎、駐新加坡代表梁國新、麻豆區農會理事長呂登和及下營區農會理事長陳錄星等人，今天在職總平價合作社的Bedok North A超市舉行展售會開幕式。

李朝塘告訴中央社記者，新加坡主要人口為華裔，雖然經濟高度發展，但受到土地小、耕地少等限制，一直是台灣農產食品外銷深具潛力的市場。

他指出，中秋節將屆，台南市政府特別擴大文旦在新加坡的通路銷售，並委託外貿協會在職總平價超市辦理促銷活動，採購超過20噸的台南文旦和芒果，以及麻豆、新市、下營等超過10家台南在地農會的農特產品。

李朝塘表示，台南市水果多元，除內銷與農產加工品外，外銷優質水果則是現在進行式。

隨同參展的新市區農會總幹事李美嬅認為，台南是著名的美食之都和水果產地，台南文旦的果肉粒粒晶瑩剔透，同時具有酸、甘、甜三味一體的獨特風味及口感，芒果更是味甜肉細。

台南市政府今年度首次赴新加坡進行為期16天的展售會，今天現場的人氣強強滾，新加坡消費者紛搶購應景的台灣水果。台南市府也將再赴加拿大、日本與中國推銷水果，打開全球海外市場通路。

台南市政府這次也同時拜訪昇菘超市、HAO GROUP、百美超市、職總平價合作社總部和新加坡最大的蔬果貿易商萬春商行，推廣農特產品，建立通路窗口。（編輯：周永捷）1080828