台索邦交受關注 吳釗燮示警：中國承諾常未兌現

台索邦交受關注，外交部長吳釗燮接受中央社專訪時表示，有不少例子顯示，中國以提供基礎建設、投資的承諾吸引他國與台灣斷交、與中國建交，卻常未兌現承諾，即便有履行承諾，卻也使其他國家陷入無法負擔的高額債務。中央社記者張皓安攝 108年9月12日

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）台索邦交受關注，外交部長吳釗燮指出，有不少例子顯示，中國以基礎建設、投資的承諾吸引他國與台灣斷交、與中國建交，卻常未兌現承諾；他也透露，還有國家因此想重新與台灣建立關係。

索羅門群島是台灣6個太平洋友邦之一，中國近年擴增在太平洋勢力，索國4月組成新政府後，台灣與南太友邦索羅門群島的邦交再度引發關注。索羅門新政府日前就外交政策進行全面性研析與資料蒐集，成立跨黨派小組評估外交轉向的利弊，並將決定是否維持與台灣的邦交。

為挖走台灣友邦，北京常用的手段是以基礎建設、鉅額投資的承諾，吸引其他國家與台灣斷交、轉與北京建交。

對於索國恐因中國提供基礎建設等承諾而外交轉向，吳釗燮接受中央社專訪表示，不清楚中國對索羅門做了什麼樣的承諾，不過若以過去的案例來看，中國常未能遵守所做出的投資承諾，即便有履行承諾，卻也使其他國家陷入無法負擔的高額債務。

他並拿出事先準備好的書面資料，細數相關案例，包括2016年底與台灣斷交的非洲國家聖多美普林西比、2018年先後與台灣斷交的中美洲國家多明尼加、非洲國家布吉納法索。

吳釗燮表示，中國為爭取與聖多美普林西比建交，承諾要蓋耗費6億美元深水港，中國為與布國建交，承諾高速公路、鐵路共10億美元的建設，這些到目前為止，都沒有動工。中國為要與多明尼加建交，承諾30億美元的多項投資項目，但到目前為止，「零動工」。

他也主動提到，有一個已跟台灣斷交、跟中國建交的國家，因為中國至今未能兌現當初數十億美元基礎建設的承諾，讓決定與台灣斷交的該國總統「很後悔跟中國建交」。這個國家正要進入選舉熱季，該國的外交部長當時主導與台灣斷交，甚至認為這是重要政績而希望參選總統，不過支持度只有0.8%。

吳釗燮指出，這個國家也透過管道、派人來向台灣表示，希望跟台灣「重新建立關係」；不過，「我們覺得當時他們傷害我們太大」，現在因為中國無法兌現承諾就要回頭找台灣，「這不是我們的風格」。他強調，對中國存有幻想的國家來說，這是很好的借鏡。

吳釗燮不願透露是哪一個國家，不過，據了解，他所說的國家是多明尼加。多明尼加預計於2020年5月舉行大選。

而中國即便兌現對其他國家的投資、基礎建設承諾，但工程的品質也令人堪憂。他舉例說明，中國承諾要幫厄瓜多蓋水壩，蓋好後卻出現7000多條的裂縫，想利用水壩進行發電，但沒想到不僅無法達到發電的目標，更破壞了原本的發電系統，即便在此情況下，還是得償還積欠中國的債務，對厄瓜多來說，「這是一個慘痛的經驗」。

他說，其他例子還包括肯亞，2017年中國幫肯亞蓋好一座橋，但沒多久就垮了，錢還是得還中國。透過這些例子，他希望讓更多國家了解，避免他們陷入中國是可以幫助經濟、帶來投資的幻想；中國的承諾是有可能無法兌現的，這是對中國有幻想的國家、政治人物需要認清的事實。（編輯：紀淑芳）1080912