索羅門媒體：上月訪中高層代表團空手而歸

（中央社雪梨11日綜合外電報導）索羅門與台灣邦交傳因北京介入而恐生變。不過索羅門主流媒體披露，索羅門的部長級代表團上月前往北京，中方只說先跟台灣斷交才談發展計畫，媒體形容索國代表團「空手而返」。

澳洲媒體昨天報導，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）認為台灣「對我們（索國）毫無用處」，暗示中國因為可以在區域內抗衡澳洲，將是較好的外交夥伴。

但「索羅門星報」（Solomon Star）披露代表團返國後向蘇嘉瓦瑞簡報內容，稱代表團沒拿到中方任何具體承諾。

索羅門星報指出，由索羅門通訊及航空部長夏奈爾（Peter Shanel Agonaka）率領的部長級代表團8月前往中國，成員還包括財政部長、基礎建設部長等多名高層，在8月18日見到了中國外交部負責美洲大洋洲事務的副部長鄭澤光，談及與北京建交等內容。

但簡報內容指出，鄭澤光只告訴索國代表團，一切發展選項，都得等索羅門與台灣斷交並投向中國後再談。不具名官員告訴索羅門星報，「換句話說，目前這個階段中國什麼承諾都沒給，鄭澤光只談及一般性事務，全無具體內容」。

索羅門星報指出，今年4月大選後蘇嘉瓦瑞上台，部分國會議員就推動棄台就中，打著「廣結善緣、絕不樹敵」的政策來檢討與台灣的外交關係，探詢與北京建交的可能性。

索國政府早先已派出一個由議員與官員組成的代表團訪中，此行稱「僅只於研究如何讓木材貿易打進中國」，沒有紀錄顯示訪問團事後提交報告；後來又派一個由親中議員組成的任務小組訪問多個與北京有邦交的太平洋島國，但這個小組也沒提交報告給索國內閣，最後就是上月派出這個部長級代表團。（譯者：陳亦偉/核稿：張曉雯）1080912