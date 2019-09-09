索羅門外長：珍惜與中華民國友好關係

（中央社記者顧荃台北9日電）台索邦交引發關注，索羅門群島外交部長馬內列今天在台北表示，索國珍惜與中華民國之間友好、豐富及進步的關係。外交部長吳釗燮說，此次馬內列來訪，對於申明兩國友好具有重大意義。

外媒報導指台灣南太友邦索羅門群島政府考慮與中國建交，讓台索邦交狀況引發國際關注。馬內列（Jeremiah Manele）8日來台訪問，今天上午在外交部長吳釗燮陪同下，前往總統府晉見總統蔡英文。

吳釗燮與馬內列下午舉行媒體見面會，兩人致詞後由外交部次長徐斯儉、索羅門群島外交部次長貝克（Collin Beck）回答媒體提問，期間美國在台協會（AIT）處長酈英傑也一度現身在會場，並出席稍後吳釗燮宴請馬內列的晚宴。

台索邦交引發關注，索羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele）（左）8日起訪台，可視為台索邦交穩定的指標之一，外交部長吳釗燮（右）9日晚間在台北賓館與馬內列會面。中央社記者裴禛攝 108年9月9日

馬內列表示，上個月他才和吳釗燮在吐瓦魯簽署「台索互免簽證協定」，這是他第6次訪台，國會議長歐堤（Patteson Oti）兩週前也來台北訪問。這些交流在在說明索羅門群島與中華民國之間積極友好的互動關係。索羅門群島珍惜與中華民國之間的友好、豐富及進步的關係。

馬內列說，索羅門群島與中華民國簽署了許多協議，包括漁業、農業技術合作，也包含2023太平洋運動館的合作計畫，種種跡象都顯示兩國之間的緊密關係。

他又說，索國政府是在今年勝選就任，並承諾要全面盤點索羅門群島的外交政策，設置國家機制處理該議題。這是一項廣泛的檢視，審視索國的全球地位、所有索國的駐外使節團及整體對外關係。

吳釗燮表示，8月上旬，索國國會議長歐堤率團來台，參加「亞太國會議員聯合會」（APPU）；8月中旬，索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於「太平洋島國論壇」（PIF）期間與他會晤，並見證他與馬內列簽署的台索互免簽證協定。一連串的台索雙邊互動，加上此次馬內列來訪，對於深化台索邦誼及申明兩國友好關係具有重大意義。

吳釗燮指出，台灣與索羅門群島自1983年建交以來，雙方合作關係緊密，台灣在基礎建設、農漁畜牧、醫療衛生等各領域，均對索國國家發展作出貢獻。相對地，索國多年來也在聯合國大會（UNGA）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織場域給予台灣堅定支持，台灣始終感念在心。

吳釗燮也提到過去索國動盪時，台灣駐索國大使館與技術團人員不離不棄，陪同索國共同度過艱辛的歲月，台索可說是情同手足、同舟共濟。索羅門群島有互助分享的傳統，希望台索未來能繼續秉持這個傳統，相互感恩、珍惜彼此情誼。

中國近年擴增在太平洋勢力，索國4月組成新政府後，台灣與索羅門群島的邦交再度引發關注。索羅門新政府日前就外交政策進行全面性研析與資料蒐集，成立跨黨派小組評估外交轉向的利弊。

索羅門群島是內閣制國家，在台索邦交引發關注之際，包括索羅門前總理何瑞朗（Rick Hou）、馬內列在內的索國內閣閣員與國會議員，日前也發表聯合聲明支持索羅門維持與台灣的邦交。（編輯：李信寬）1080909

索羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele）（左）8日起抵台訪問，9日晚間在台北賓館與外交部長吳釗燮（右）會晤，並與媒體見面、發表談話；會後吳釗燮向馬內列伸手，準備握手致意。中央社記者裴禛攝 108年9月9日