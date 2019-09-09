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台索邦交受矚目
外媒報導指太平洋友邦索羅門群島政府，將在近期作出是否外交轉向的決定，外交部2日表示，台索兩國近期互動正常。知情人士透露，索國外交部長馬內列規劃8日來台訪問，若順利成行，將可視為兩國邦交穩定的一項指標。
台索邦交受矚目
新聞專題
台索邦交受矚目2/9

總統接見索國外長 強調台灣是負責任肯奉獻夥伴

最新更新：2019/09/09 10:53
總統蔡英文（右2）9日在總統府，由外交部長吳釗燮（右）陪同，接見索羅門群島外交暨對外貿易部長馬內列（Jeremiah Manele）（左）。中央社記者鄭傑文攝　108年9月9日
總統蔡英文（右2）9日在總統府，由外交部長吳釗燮（右）陪同，接見索羅門群島外交暨對外貿易部長馬內列（Jeremiah Manele）（左）。中央社記者鄭傑文攝　108年9月9日

（中央社記者葉素萍台北9日電）台索邦交引發關注，總統蔡英文今天接見索羅門群島外交部長馬內列，希望進一步提升雙邊關係；蔡總統也舉索羅門醫師留學台灣、回國行醫的故事，她強調：「台灣是國際社會上負責任、肯奉獻的夥伴」。

外媒報導，台灣南太友邦索羅門群島政府考慮與中國建交，讓台索邦交狀況引發國際關注；蔡總統今天在總統府接見太平洋友邦索羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele）。

蔡總統致詞提到，馬內列曾經來過台灣，這次是馬內列第一次以部長身分來訪。

她說，中華民國台灣與索羅門群島建交至今已36年，索羅門一直是台灣在國際上非常堅實的朋友，而且在聯合國的大會專門機構與會議上大力支持台灣。

蔡總統提到：「好朋友就應該要常常相聚，而台灣和索羅門群島就是最佳的例子」，今年8月索羅門群島的國會議長歐提（Patteson Oti）率團到台灣參加亞太國會議員聯合會的年會，隨後外交部長吳釗燮參加太平洋島國論壇和馬內列以及索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的見證下，簽署兩國國民互免簽證協議。

她說，今年台灣為了推動世界衛生大會業務，外交部拍了一支影片，其中，提到一位索羅門醫師波波拉（Paul Bosawai Popora）留學台灣、回國行醫的故事；波波拉醫師說，一切是從台灣開始的，他親身感受到台灣護理保健的制度與服務，他告訴自己，回國以後要在鄉間開一間診所。

蔡總統說，前年她訪問索羅門群島，去看了中央醫院內的台灣衛生中心，當時聽到醫療團的簡報，也讓她堅信「台灣是國際社會上負責任、肯奉獻的夥伴」，這句話從來不是口號，而是每天在實踐的工作。

她強調，台灣跟索羅門群島之間共享自由、民主、人權、對抗氣候變遷等價值，也是相互扶持的夥伴，過去3年多來，兩國持續在農業、醫療衛生、教育以及人力資源發展等領域創造更多的合作成果；未來將和索羅門群島共同努力，進一步提升雙邊關係，也期盼索羅門群島在國際上繼續大力支持台灣。（編輯：郭萍英）1080909

索羅門群島外交暨對外貿易部長馬內列（Jeremiah Manele）（右），9日由外交部長吳釗燮（左）陪同，前往總統府晉見總統蔡英文。中央社記者鄭傑文攝　108年9月9日
索羅門群島外交暨對外貿易部長馬內列（Jeremiah Manele）（右），9日由外交部長吳釗燮（左）陪同，前往總統府晉見總統蔡英文。中央社記者鄭傑文攝　108年9月9日
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