外交部示警索羅門 中國一帶一路具高風險

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）台灣與太平洋友邦索羅門群島邦交引發關注。外交部今天表示，索國國會外委會舉辦台索關係聽證會，有議員提出中國的援助將帶來債務陷阱的高風險；外交部也示警，中國一帶一路具有高風險。

索羅門群島國會外交委員會於昨天、今天舉辦台索關係聽證會。索羅門星報（Solomon Star）報導，索國通訊及航空部長夏奈爾（Peter Shanel）在國會聽證會上指出，他們向中國表達，索羅門對中國「一帶一路」有高度興趣。

外交部發言人歐江安晚間表示，中國在太平洋的擴張行徑，已造許多國家陷入債務陷阱，「中方所承諾華而不實的基礎設施」，對當地環境生態造成嚴重破壞以及主權的流失；中資企業的資金及財務流向也極不透明，且為政治目的服務。

她說，這些都說明中國「一帶一路」所帶來的高風險，以及中國政府的承諾毫無誠信可言；相信索國政府與人民對中方在國際間慣施的矇騙伎倆、霸道行徑均有所警惕。

有關索國國會外委會聽證會，歐江安表示，第一天由索國「跨黨派小組」主席（包括索國國會議員）及索國政府官員（交通部長、總理府秘書長等）意見交流，次日由民間商業、社會團體表達看法。

她說，索國政府官員在聽證會中說明赴訪中國的情形及個人觀察；特定議員的說法雖較為審慎，但特別提出中國援助將帶來債務陷阱的高風險。民間團體代表則多支持維持與台灣的邦誼，對所謂「外交轉向」存有疑慮。

她表示，索國外委會在今天聽證會結束後，將彙整相關政府與民間人士的意見交給國會參考，納入索國政府決策程序的一部分；不過，聽證會並非唯一或最終的意見。

歐江安說，外交部與駐館持續高度關注索國相關情勢的發展，並將繼續向索國各界說明，維持與台灣的傳統邦誼才是符合索國政府與人民長遠利益的踏實做法。

她說，「中華民國台灣高度珍視與索羅門群島維持36年的外交關係」，政府將繼續秉持「踏實外交、互惠互利」的精神，在各領域持續深化與索國政府、人民密切友好的合作關係。

台索關係連日來受到國內外媒體關注，歐江安指出，外交部曾多次對外澄清說明台索兩國互動正常、索國多數意見支持維持與台灣的外交關係、台索邦誼符合索國整體國家利益。

此外，索國駐台大使館今天也發出聲明，澄清索國政府相關程序，並否認索國已作成最終決定。

索羅門群島是內閣制國家，是台灣6個太平洋友邦之一。中國近年擴增在太平洋的勢力，索國4月組成新政府後，台灣與索羅門群島的邦交再度引發關注。（編輯：蘇志宗）1080905