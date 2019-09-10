專訪／台駐索羅門大使：我們不是單打獨鬥

台灣駐索羅門大使廖文哲9日接受中央社訪問時指出，台索羅關係確實有挑戰，但很多索國國內及國際的力量在背後幫助台灣，大使館積極面對這場戰役，「台灣不是單打獨鬥」。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月10日

（中央社記者石秀娟荷尼阿拉10日專電）近期傳出索羅門群島將與台灣斷交。中華民國駐索羅門大使廖文哲指出，台索羅關係確實有挑戰，但很多索國及國際力量在背後幫助台灣，大使館積極面對這場戰役，「台灣不是單打獨鬥」。

索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）4月上任後檢討對台邦交，路透社近期引述索國政界人士談話報導，索國將與台灣斷交。但目前在台灣訪問的索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）表示，索國珍惜與中華民國的關係。

專訪廖文哲 索羅門民眾高度挺台

廖文哲9日接受中央社記者訪問指出，蘇嘉瓦瑞回任總理後，基於國家發展需求，就任不久開始檢討台索關係，「不諱言在目前情勢下，台索關係確實遭到一些挑戰」。

然而，索國民間社會對台灣高度支持。廖文哲指出，大約8成至9成索國民眾到目前都還是非常支持台灣，大使館會全力以赴，對維持邦交的穩定「審慎樂觀」。

廖文哲說，自索國政府開始檢討邦交以來，「我們一直得到很多鼓勵」，主要也是來自索國民眾，還有很多索國政府成員。

在8月底就有索國農民大老遠開車，專程把種植的蔬菜送給大使館，感謝台灣農業技術團的協助，讓他們有穩定收入。廖文哲在臉書指出，「這是台索深厚情誼的又一例子」。

台灣駐索羅門大使廖文哲9日接受中央社訪問時指出，台索羅關係確實有挑戰，但很多索國國內及國際的力量在背後幫助台灣，大使館積極面對這場戰役，「台灣不是單打獨鬥」。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月10日

索羅門是否轉北京 台大使館積極樂觀應戰

對於索羅門是否會轉向中國，美國高度關切。美國副總統彭斯（Mike Pence）在去年底的亞太經濟合作會議，提醒印太區域國家注意中國援助的債務陷阱。

美國副國務卿赫爾（David Hale）5月致電蘇嘉瓦瑞，討論與台灣維持關係的重要性。身為索羅門最大援助國，為抑制中國在索羅門的影響力，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）6月訪問索羅門，宣布新增2億5000萬澳幣（約53.5億元台幣）協助基礎建設。

被問到台灣是否尋求理念相近友邦的協助，以穩定台索邦交，廖文哲指出，「我們會尋求所有可能幫助我們的因素」，包括美國、澳洲、紐西蘭、日本等索羅門傳統盟邦，他們的理念與台灣相同 ，台索邦交穩定也是彼此的共同利益。

廖文哲指出，台灣和這些夥伴一直保持非常緊密、坦誠的溝通，可以感受到他們在背後對台灣的善意，「這場戰役，不是台灣單獨在打」，有很多力量在背後採取非常有力的作為一起幫助台灣，「我們會維持積極樂觀的態度」應戰。

媒體近期報導索羅門將與台灣斷交，中華民國駐索羅門大使廖文哲對維持邦交穩定審慎樂觀，在首都荷尼阿拉的中華民國大使館運作正常，館內國旗飄揚。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月10日

台索邦誼深厚 盼圓滿渡過困境

索國在1978年自英國獨立，5年後與台灣建交，至今36年。廖文哲說，兩國關係一直很密切，索國2000年發生嚴重族裔衝突，台灣是唯一留在首都荷尼阿拉（Honiara）的外交團，協助採取必要措施，避免索國分崩離析。

廖文哲說，台灣除了陪索國走過這段黑暗期，在鄉村發展、農業、醫療、衛生、教育、文化、潔淨能源、氣候變遷與天災害防治、提供獎學金等方面的努力，索國民眾都感受得到。

派駐索國4年多的廖文哲說，約20至30年前，索國能在市集上買到的農產品很有限，台灣農業技術團自建交後進駐索國，幫索國的農業打下很好的基礎，選擇很多，供應量也增加。

廖文哲說，近期台灣技術團與索羅門合作改良的種豬品種，讓豬隻可以長比較大、比較快、生比較多頭小豬，「在市面上賣得供不應求」，名聲還遠播到吉里巴斯，吉里巴斯跟索國政府要求進口幾頭給他們，讓他們也可以繁殖、飼養。

廖文哲說，台灣的醫療團由高雄醫學院與索國的中央醫院合作，高醫固定派駐醫師到中央醫院看診、進行教學觀摩、並派遣行動醫療團到首都外的偏鄉服務，高醫與義守大學並分別都提供獎學金名額，幫助索國醫療人員有能力建構，台灣多年來提供索國學生獎學金。廖文哲指出，每年平均有約125名索國學生在台灣唸書。

廖文哲說，希望最終所有努力可以得到索國包括政府與民眾的珍惜，讓目前經歷的困境，到最後能圓滿解決。

索羅門荷尼阿拉中央社市場有琳瑯滿目的蔬果。相較於許多太平洋國家由珊瑚島礁構成，沒足夠土壤，但索羅門得天獨厚，土地面積較大，土壤也可種植，台灣技術團在索國協助農民耕作超過30年。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月10日

北京一帶一路強攻 盼索羅門做理智決定

蘇嘉瓦瑞在7月慶祝獨立紀念日時提出「國家交通核心計畫」（National Transport Core），目標是發展公路以及連接各省間的水路交通。索國也積極爭取各國及國際組織協助。

在8月曾率領部長團訪問中國的索羅門通訊及航空部長夏奈爾（Peter Shanel）日前在國會外交委員會針對索國邦交是否轉向召開的聽證會上指出，索國對中國的一帶一路有高度興趣。他主張建交，帶動索國經濟發展。

被問到中國如何爭取索國邦交，廖文哲說，中國非常積極拉攏索國政要，一再吹捧一帶一路可讓索國的基礎建設得到長足進步，希望藉此吸引對一帶一路有不切實際憧憬的政要。

對台灣來講，廖文哲說，大使館積極落實台索間的合作計畫，讓索國民眾了解，台灣是非常有誠意的合作夥伴。

廖文哲指出，大使館也積極與索國政要交往，並透過各種管道與索國各界溝通，讓他們了解台灣提供援助的可貴在哪，以及中國援助可能帶來的債務陷阱，如果索國要做出不利台灣的決定，會面對什麼風險，以便索國政府做出理智決定。（編輯：廖漢原）1080910

索國總理蘇嘉瓦瑞7月提出「國家交通核心計畫」，目標是發展公路以及連接各省間的水路交通，積極爭取各國支持。索國民眾來往各島嶼間主要都以水路運輸為主。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月10日

索羅門群島是南太平洋的一個島國，位於澳洲東北方。（中央社製圖）

索羅門群島小檔案 地理位置：為南太平洋地區第三大島國，位於澳洲昆士蘭州東北方約1800公里



人口：約60萬



語言：官方語言為英語，但方言多達87餘種



首都：荷尼阿拉



與台灣關係：1983年建交



資料來源：外交部

媒體近期報導索羅門將與台灣斷交，中華民國駐索羅門大使廖文哲對維持邦交穩定審慎樂觀，在首都荷尼阿拉的中華民國大使館運作正常，館內國旗飄揚。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月10日

索羅門荷尼阿拉中央社市場有琳瑯滿目的蔬果。相較於許多太平洋國家由珊瑚島礁構成，沒足夠土壤，但索羅門得天獨厚，土地面積較大，土壤也可種植，台灣技術團在索國協助農民耕作超過30年。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月10日