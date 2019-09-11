索羅門總理曾說台灣不夠力 外交部：維持邦誼最符索國利益

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）澳洲媒體報導，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞曾稱，台灣對索國毫無用處。外交部今天表示，蘇嘉瓦瑞的評論並未反映出目前台索關係的全貌，維持台索邦誼最符合索國長期利益。

「澳洲人報」（The Australian）今天以標題為「太平洋島國準備與台灣斷交」（Pacific nation set to cut Taiwan）的報導指出，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）7月在接受澳洲國立大學（Australian National University）太平洋與中國問題專家史密斯（Graeme Smith）訪問表示，「台灣對我們毫無用處」，並暗指，對索羅門群島這個太平洋國家來說，中國會是更好的外交夥伴，因為中國可與澳洲抗衡。

針對澳洲人報報導，蘇嘉瓦瑞接受一位澳洲大學學者訪談時對台索關係的評論，外交部發言人歐江安向中央社記者表示，外交部認為，蘇嘉瓦瑞的評論並未反映出目前台索關係的全貌。駐索羅門大使館持續與索國總理密切溝通中。

知情官員說，蘇嘉瓦瑞的言論並非針對台索雙邊關係，而是把台灣跟澳洲相比，台灣是小國，面對澳洲會低頭。不過，這是蘇嘉瓦瑞的個人言論，這樣的發言不恰當，也不代表索國民意；台灣仍會持續爭取索國主流民意的支持。

中國近年擴增在太平洋勢力，索國4月組成新政府後，台灣與南太友邦索羅門群島的邦交再度引發關注。

歐江安表示，索國政府數月前已對外宣布，將整體對外關係進行全面檢討，其中包括與台灣維持邦誼等事項。「我方鄭重呼籲索國政府，相關決策過程應完全公開透明，應確切反映包括索國基層民眾等各界的真實心聲。」

她指出，中華民國與索羅門群島自1983年建交以來，兩國合作交流緊密，台灣在索國國家發展上長期做出重要的貢獻，並在索國2000年的動盪期間不離不棄。索國也在各種國際場合為台灣有力執言。

歐江安表示，台索建交36年以來，兩國互惠互利，合作密切，相信索國絕大多數民眾、政治人物都能認同，「與台灣維持邦誼才是最符合索國及區域各國長期利益的正確決定」。

她並說，如果索國少數政治人物基於個人或特定群體的利益而作出外交轉向的決定，不但不符合索羅門群島整體的國家利益與全民福祉，相信這類決定不只是台灣，也是所有堅持民主法治與人權價值等理念相近國家所不樂見。（編輯：謝佳珍）1080911

索羅門總理：台灣對我國毫無用處

（中央社荷尼阿拉11日綜合外電報導）「澳洲人報」（The Australian）今天報導，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞認為，台灣「對我們（索國）毫無用處」，且暗示中國因為可以抗衡澳洲，將是較好的外交夥伴。

根據標題為「太平洋島國準備與台灣斷交」（Pacific nation set to cut Taiwan）的報導，蘇嘉瓦瑞7月在接受澳洲國立大學（Australian National University）太平洋與中國問題專家史密斯（Graeme Smith）訪問時指出，相較於台灣，中國可以援助索國，且不需看澳洲臉色。

蘇嘉瓦瑞表示：「說實話，在經濟與政治領域，台灣對我們毫無用處。」

蘇嘉瓦瑞舉例，他曾派40名警官到台灣受訓，結果澳洲前外交部長唐納（Alexander Downer）卻親自到台灣要求停止訓練。根據蘇嘉瓦瑞的說法，唐納當時主張：「那個區域是我們的。」

蘇嘉瓦瑞表示：「我要說的是，若是中國…他們才不會理睬唐納。」

「他們（中國）會說：『給我滾！』」

根據報導，蘇嘉瓦瑞所述情事發生在2006年。

但蘇嘉瓦瑞也承認，許多索國民眾反對與中國建交。（譯者：陳韻聿/核稿：徐崇哲）1080911