傳北京援索羅門5億美元 外交部：中國承諾華而不實

傳出中國與索羅門群島商定5億美元金援，換取索國外交轉向；外交部13日再次提醒，中國承諾華而不實，極可能只有滿足少數不肖政客的私人利益。圖為外交部長吳釗燮。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）傳出中國與索羅門群島商定5億美元金援，換取索國外交轉向；外交部今天再次提醒，中國承諾華而不實，極可能只有滿足少數不肖政客的私人利益，有識人士及負責任的政治人物不可不察。

媒體報導，8月前往北京的一個索國小組已與中國外交部長王毅商定5億美元金援，允諾在10月1日前盡快完成建交程序。中國也與索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）團隊商定，比照台灣援助作法，組成醫療支援團、農技團赴索國；然而負責此一醫療團隊的單位，卻傳出疑似為曾捲入黑心疫苗事件的「吉林幫」團隊。

對此，外交部發言人歐江安向中央社記者表示，外交部一直提醒相關國家，與中國交往可能掉入的陷阱包括過程不透明、無法問責、圖謀私利而非民眾受惠、品質低劣且不實用，中國的承諾華而不實，最後極可能只滿足少數不肖政客的私人利益，卻造成主權流失或債留後代；「有識人士及負責任的政治人物不可不察」。

她說，報導中所提到的多起項目剛好印證上述疑慮，「也坐實中國以金錢滿足個別人士私慾、圖謀我國外交邦誼的本質」，以及藉由中國「一帶一路」等援助合作，落實中國的戰略掠奪目標、擴張性的控制野心。

她進一步指出，報導中所提的內容也印證索國「跨黨派小組」報告中所作建議，證實該報告充斥扭曲、私利、誘惑及浮誇，相信其偏頗的論點無法取信索羅門群島廣大的民眾與有識政治人物。

台灣與南太友邦索羅門群島邦交引發關注，索羅門總理蘇嘉瓦瑞今天召集內閣及民主進步執政聯盟（DCGA）的黨團成員召開會議，聽取跨黨派小組有關索國對台邦交是否轉向中國的評估報告。總理府指出，17日將繼續開會，盼21日前做出決定。

跨黨派小組報告建議總理，在9月中前與中國建交，趕在中國慶祝10月1日建國70週年前。

外交部稍早表示，「跨黨派小組」報告內容謬誤，嚴重扭曲事實，更謊稱曾經來台考察並進行討論；籲各界切勿落入預設的結論與陷阱。（編輯：李信寬）1080913

索羅門群島是南太平洋的一個島國，位於澳洲東北方。（中央社製圖）