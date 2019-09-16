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索羅門邦交轉向聽命中國 遭批失信國會與美國
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台索邦交受矚目
外媒報導指太平洋友邦索羅門群島政府，將在近期作出是否外交轉向的決定。總統蔡英文9日接見索國外交部長馬內列，強調台灣是負責任肯奉獻夥伴；馬內列9日受訪時表示，索國珍惜與中華民國之間友好關係。
台索邦交受矚目
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索羅門邦交轉向聽命中國 遭批失信國會與美國

最新更新：2019/09/16 09:33
索羅門16日再度召開會議討論是否與中國建交，據報導，索國總理蘇嘉瓦瑞希望在聯合國大會上宣布這項消息。（中央社檔案照片）
索羅門16日再度召開會議討論是否與中國建交，據報導，索國總理蘇嘉瓦瑞希望在聯合國大會上宣布這項消息。（中央社檔案照片）

（中央社記者石秀娟雅加達16日專電）索羅門今天再度召開會議討論是否與中國建交，據報導，索國總理蘇嘉瓦瑞希望在聯合國大會上宣布這項消息。索國外交委員會主席肯尼羅瑞昨天痛批蘇嘉瓦瑞失信國會與美國。

蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）將於21日前往紐約參加聯合國大會，美方已安排他與副總統彭斯（Mike Pence）會面。而索國總理府日前指出，索國是否與台灣斷交、與中國建交一事，會在蘇嘉瓦瑞出訪前做出決定。

蘇嘉瓦瑞在9月13日召開內閣與黨團會議（cabinet and caucus meeting），聽取跨黨派小組就邦交轉向評估提出的報告。內閣與黨團會議今天再度開會。總理府今天的消息指出，蘇嘉瓦瑞預計最慢明天召開內閣會議，做出決定。

雖然索國是否棄台投中是內閣會議權責，不需經國會同意，蘇嘉瓦瑞先前承諾，他會聽取國會外交委員會的意見。國會外交委員會近期已召開3場聽證會，仍在收集書面意見中，預計10月底提報告。如今時程提前引發程序爭議。

索羅門星報（Solomon Stars）在14日引述總理府知情人士的消息報導，蘇嘉瓦瑞希望近日就有決定，這樣他在聯合國大會上可以宣布索國與台灣斷交、與中國建交的政策。

索國獨立媒體索羅門商業雜誌（Solomon Islands Business Magazine）15日報導，針對蘇嘉瓦瑞的做法，肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）發表聲明譴責，呼籲不要現在做決定，應該代表人民，徹底檢視外交轉向的利弊。

肯尼羅瑞在聲明中指出，外交委員會仍在進行意見徵詢的程序，總理府不等外交委員會的報告就要決定，「我感到失望」。他說，蘇嘉瓦瑞去年7月寫信給他，要外交委員會協助行政部門就是否外交轉向提出評估。

索國若與中國建交，將成為中國在南太平洋地區的重要戰略資產，美國對此高度關切。美國不僅準備重開在索國的大使館、恢復進駐和平工作團（Peace Corps）、也正在索國推動多項援助方案。對於蘇嘉瓦瑞提出的「國家交通核心計畫」，美國與澳洲、紐西蘭、日本等索國傳統援助國也正面回應。

美國並安排彭斯與蘇嘉瓦瑞利用聯合國大會期間會面。美國駐索國大使艾伯特格雷（Catherine Ebert-Gray）在9月14日會見蘇嘉瓦瑞，其中一個目的就是安排蘇嘉瓦瑞屆時與彭斯及美國官員會面。

肯尼羅瑞指出，他了解到蘇嘉瓦瑞與彭斯有一項共識，即他不會在與彭斯見面前做出決定。肯尼羅瑞指出，現在做決定失去對傳統盟友的信用，「我呼籲總理守信」。

跨黨派小組在提交總理的報告建議，索國與中國在9月中前建交，以趕上中國在10月1日慶祝建國70週年。

肯尼羅瑞說，索國是否外交轉向，竟然要配合中國的時間表，他對此感到非常憂心，「我們沒有按照我們自己的節奏考慮這件事，而是按照中國的節奏」，在索國的外交還沒有轉向前，「我們就已經對中國聽命行事」。（編輯：林憬屏）1080916

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