外交部：沒有任何跡象顯示索羅門將驅逐大使

（中央社記者顧荃台北16日電）友邦索羅門屢傳邦誼不穩，索國當地媒體報導指索國政府準備驅逐台灣大使，外交部今天表示，目前並無任何跡象顯示索羅門群島政府擬驅逐台灣的大使。

索國政府正評估外交是否轉向中國，索羅門「島嶼太陽報」（Island Sun）報導，如果索國政府決定轉向，將準備驅逐台灣駐索羅門大使，理由是台灣駐索羅門大使廖文哲在干預索國內政；島嶼太陽報日前也報導指台灣匯款320萬美元給16位索國國會議員、企圖挽救邦交，索國政府正展開調查。

外交部發言人歐江安下午表示，經駐館向各方瞭解，目前並無任何跡象顯示索羅門群島政府擬驅逐大使。值此索國政府檢討台索邦誼之際，駐使夙夜匪懈，積極爭取各方支持，強化兩國關係，為職務所當為，絕非干預內政。

至於報導指台灣政府匯款索國國會議員，歐江安說，「純屬惡意謠言」，目的在打擊台索關係。台灣向來基於國際合作發展法，秉持透明、良治與可問責性等原則，且依當地政府、國會議員與民間團體的實際需求，進行相關援助計劃，絕不與中國進行惡性金錢外交競逐。

對於「索羅門星報」報導指若台索斷交，在台96名索國留學生將立刻轉學至中國，北京政府承諾給予全額獎學金一事，歐江安表示，索國在台就學的獎學金學生，在台索邦交正常情況下，將持續受到兩國雙邊合作機制保障；至於媒體報導有關中國提供的任何承諾，外交部不作評論。

歐江安說，就與索國學生接觸的了解，索國學生喜歡台灣自由開放與友善的就學環境，對索國政府試圖外交轉向的操作感到憤怒不解。

另外，「索羅門時報」報導指台灣全額資助索國2023年太平洋運動會主場館案，如果台灣撤回支持，中國將用貸款補足。對此歐江安說，外交部是協助索國向銀行申請商業貸款，爭取較優惠的貸款條件，並非由台灣全額資助。（編輯：林興盟）1080916