深耕索羅門逾30年 技術團奉獻讓索國人民愛台灣

位於索羅門首都機場附近的台灣技術團團部，索國民眾稱為台灣農場。索國民眾提到台灣的共同看法是台灣幫助索國很多，技術團功不可沒。此圖為108年9月14日拍攝中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月15日

（中央社記者石秀娟荷尼阿拉15日專電）索羅門群島多處可見有台、索國旗的紀念牌，標示兩國合作計畫，包括索國民眾稱為「台灣農場」的台灣技術團招牌。最新看板是台灣將協助興建2023年太平洋運動會主場館。

提起台灣，在首都荷尼阿拉（Honiara）受訪民眾的共同看法是：「台灣幫助我們很多」。但索國近日可能轉向與中國建交，台索邦交若生變，兩國合作計畫也恐將告終。

中央社記者14日走訪機場附近的台灣農場。技術團團長薛烜坪說，合作計畫已有成果，也建立起雙方互動模式，民間大多傾向維持台灣邦交，合作單位也盼技術團留下，可惜決策者不是一般人民，若不幸斷交，「對雙方都蠻可惜的」。

這是台灣在索羅門的兩座台灣農場之一。薛烜坪說，農場種有20至30種的蔬菜、水果以及水稻、地瓜、山藥、等根莖類糧食作物，收成後都捐做學校營養午餐。

台灣駐索羅門技術團團長薛烜坪14日指出，農作物收成後都捐做學校營養午餐，學校放寒暑假時則捐給首都最大的中央醫院使用。此圖為108年9月14日拍攝中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月15日

他說，很多寄宿高中的午餐是白飯加泡麵、鮪魚罐頭，或用樹薯取代白飯；鮪魚罐頭不是餐餐有，有時用熱狗切細丁取代，有些經費較拮据的學校，連肉類蛋白都沒有。

他說，學校放寒暑假時，農作物則全部轉給荷尼阿拉最大的中央醫院（National Referral Hospital）使用，和技術團用來繁殖、教農民種植所使用的種苗一樣，都無償提供。

薛烜坪說，有寄宿學校的高中會固定來載農產品，幾所小學及較偏遠的學校偶爾也會來載；農場也會舉辦講習和田間教學，讓農民知道正確的耕種方式，也有學生前來實習。

索國的台灣技術團在2015年成功培育出新的豬種，獲得索國的農業部長奧加（Augustine Auga）綜合兩國國名，命名為台索一號（SolRoc No1）。

薛烜坪說，索國鄉間很多畜農都用放牧方式養豬，不適合較嬌貴的白色商業肉豬生長，與白豬品種配合的黑色豬種SolRoc較不怕太陽曬，被蟲咬時的傷口也較不會過敏或二次感染，產能、品質都和商業肉豬差不多，不管是SolRoc或商業白豬，「現在來登記購買小豬的農民都要等上半年」。

他說，技術團僅出售種豬和小豬，因成本高，若免費提供，恐怕很多人會索取，出售豬隻也是為了計畫永續經營。

台灣駐索羅門技術團成功配種的黑色種豬SolRoc適合在索羅門生長，比較不怕太陽曬，被蟲咬時的傷口也較不會過敏或二次感染，想訂購的民眾要等半年以上。此圖為108年9月14日拍攝中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月15日

奧加10年多前就是技術團輔導的豬農。薛烜坪指出，奧加到現在還接受技術團輔導，他雖是部長，買小豬「也是要排隊」，他非常關心這個計畫，也是實際的受益者。

曾派駐史瓦濟蘭等國20多年的薛烜坪在4年前轉到索羅門。他在超市看到切成1/4的高麗菜竟賣台幣200元，主要是因進口自澳洲，技術團於是開始教農民種植，現在本土高麗菜只要進口價的1/2或1/3不到，大家比較買得起。

台索建交36年，技術團進駐索國也逾30年。近日受訪的民眾講到台灣，就對技術團協助索國農業讚不絕口。

今年50歲的艾維妮（Awnie）說，她之前唸書時在索國慶祝獨立紀念日活動上曾看到台灣的攤子有好大的西瓜、南瓜等，台灣人對她們喊，「來喔，小朋友，來吃看看」。

艾維妮說，學校放學後她就會跑去台灣的攤子，西瓜非常好吃，「他們都戴著台灣的帽子，人非常好」。

薛烜坪說，索國民眾在路上認出是技術團的車，常會豎起大拇指說「喔，台灣」。對索國來說，這是蠻少見的，索國雖有快樂之島（Happy Isle）之稱，民眾對外人仍有距離感，技術團耕耘多年，民眾對在索國的台灣人都很友善。

對於索國可能與中國建交，受訪民眾都不樂見。從荷尼阿拉市中心搭車到台灣農場的路上，計程車司機巴納巴斯（Banabas）不時告訴中央社記者，兩邊的商店都是中國人開的，房子和土地都被中國人買走了。

對於這個說法，也有熟悉索國的人士說，許多中國人在荷尼阿拉買地，有索國政府機關的用地還要向中國地主租。

巴納巴斯說他本來是跑船的，在索國國內線的客運船工作，來往各島嶼間，因工作太累而轉開計程車，「我喜歡台灣，台灣幫助我們和政府，我不想要中國」。

他說，台灣提供索國鄉村發展基金（在索國稱Constituency Development Fund，CDF），索國民眾向議員提出計畫，只要議員同意，就能拿到他們需要的物品，例如釣魚工具。

從荷尼阿拉市中心到台灣技術團團部路上，索國計程車司機不時指著兩邊的房屋表示，多數都是中國人的，很多土地也被中國人買走。圖為今年4月暴亂時受到攻擊的華人旅館。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月15日

在索國政府部門擔任行政職的喬伊（Joy）說，她的姪女在台灣念書，她碩士畢業後也想要到台灣攻讀博士學位，但她擔心台索斷交後，就沒機會申請獎學金了。

索國的人口只有60萬人。喬伊說，不論就人口或經濟實力，索國和中國「非常不對等」，索國民眾缺乏了解中國的資訊，現在建交對索國是有風險、後果的，「我最擔心的是，中國想從我們這得到什麼」，索國最好是維持和台灣的邦交。

喬伊說，「雖然索國也已經有非常多的中國人」，但她認為，中國希望在索國建立正式據點，才能更方便他們開發索國的自然資源，南太平洋幾個主要國家裡，只剩索國和中國無邦交，斐濟和巴布亞紐幾內亞都已經和中國建交了

索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在13日召開內閣會議，與民主進步執政聯盟（DCGA）國會議員共同討論跨黨派小組報告。這份報告建議索、中在9月中前建交。

索國總理府表示，蘇嘉瓦瑞希望在21日前往紐約參加聯合國大會前，就是否改變邦交的問題作出決定。

索國總理辦公室幕僚近日告訴中央社，總理府7月起利用臉書等社群網站調查民意，8成支持維持台灣邦交，這個結果只作內部參考。他說，總理的決定會以跨黨派小組報告為主，但總理7月說過他會聽民意，相信民調會對他有影響。

總理府先前指出，他的決定也會參考國會外交委員會、外交部與總理府辦公室各自的報告。但外交委員會至9月底前仍開放民眾提供書面意見，原本預計10月底前才對國會提出報告。現在外交委員會的報告恐不被總理納入考量。

對於索國把決定台索邦交的時程提前，熟悉索國政情的媒體高層指出，雖很難證實，但中國給索國政治人物好處，在索國是眾所周知的事實（known fact），蘇嘉瓦瑞的政黨背後的金主是以中國商人為主的伐木業者，伐木業者是索國最大的勢力。

他說，索國今年4月選出總理後發生暴亂，民眾在某位與總理同政黨的國會議員車中發現30萬索幣（約新台幣120萬元）現金，車子就停在他住的飯店附近，「我們不知道錢從那裡來的」。他說，索國已不再是由索國政治人物領導，而是被別人掌控，「這令人非常難過」。（編輯：周永捷）1080915