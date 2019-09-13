索國跨黨派小組報告 外交部：內容謬誤扭曲事實

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）台索邦交受關注，索國組成跨黨派小組評估與中國建交利弊。外交部今天表示，「跨黨派小組」報告內容謬誤，嚴重扭曲事實，更謊稱曾經來台考察並進行討論；籲各界切勿落入預設的結論與陷阱。

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天召開會議，討論是否與台灣斷交，轉向與中國建交。跨黨派小組報告建議總理，在9月中前與中國建交，趕在中國慶祝10月1日建國70週年前。

對此，外交部發言人歐江安表示，索國政府今天召開執政團隊的「黨團會議」（caucus meeting）。「黨團會議」曾聽取「跨黨派小組」的口頭報告，並決定將等待其他報告的出爐；依據程序，目前仍有索國外交部、總理府及國會外委會將陸續各自提出評估報告。

她說，根據外交部掌握的資料，「跨黨派小組」報告內容謬誤及偏頗，嚴重扭曲事實，「更謊稱曾經來台考察並與我方進行討論等」。

她澄清說，索國「跨黨派小組」未曾訪台，其個別成員曾參加亞太國會議員聯合會索羅門群島代表團，於8月訪台，因其並不具考察小組任務身分，外交部並未與其有任何意見交換。

歐江安指出，該小組報告竟稱外交部人員表示，對索國無特定援助計劃等節，實為謊言。在事實基礎已有錯誤下，「跨黨派小組」所作出的結論或建議也失去可信度，相信也無法取信索國民眾及政治人物；外交部也將向索國各界說明此報告的謬誤，提醒各界人士切勿落入預設的結論與陷阱。

她表示，「我國高度珍惜與索羅門群島的邦交」，將盡最大努力向索國表達誠意，因此外交部政務次長徐斯儉訪問索羅門群島的行程將如期進行，以利與當地各界重要人士會晤，全力鞏固邦誼。

她並呼籲索國政府，應依據前所宣示，參考跨黨派小組、外交部、國會、總理府所作出的相關報告，傾聽廣大基層民意後，依民主合法、公開透明程序做出決定。（編輯：林興盟）1080913