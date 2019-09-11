獨家／美大使會索羅門總理 稱台灣是索國絕佳夥伴

美國駐索羅門大使艾伯特格雷10日會見索國總理時向他表示，美國支持索國與台灣的良好關係，也提到索國與中國建交可能面臨的挑戰。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月11日

（中央社記者石秀娟荷尼阿拉11日專電）美國駐索國大使艾伯特格雷昨天對索國總理蘇嘉瓦瑞表示，美國支持索國與台灣的良好關係，也提到索國與中國建交可能面臨的挑戰。她稱台灣是索國的「絕佳夥伴」。

艾伯特格雷（Catherine Ebert-Gray）是美國駐巴布亞紐幾內亞、索羅門及萬那杜的大使。美國由位於巴國首都摩斯比港（Port Moresby）的大使館管轄索羅門及萬那杜業務，在索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）設有領事辦公室。

在8日抵達索羅門的艾伯特格雷昨天拜會蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。她今天接受中央社記者專訪時表示，她此行主要與索國討論美國在索國推動的援助計畫。

關於索國思考改變與台灣、中國的邦交關係，艾伯特格雷指出，索國如果外交轉向，將帶來些挑戰，她列出幾點看法，在與蘇嘉瓦瑞會面時逐一告訴他，「當然我們也強調我們支持他們（索國）和台灣的良好關係」。

艾伯特格雷指出，她與蘇嘉瓦瑞會談時，也討論他即將前往紐約參加聯合國大會的行程，屆時美方將安排他與美國副總統彭斯（Mike Pence）以及美國政府官員會面。

索羅門群島是台灣在南太地區最大的友邦，人口約60萬人。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月11日

索國傳出檢討對台邦交後，美國政府多次表達希望索國維持現狀的立場。被問到美國為何支持台索邦交，艾伯特格雷說，美國與台灣關係穩健，共享很多民主價值，「我們認為台灣是索羅門群島的絕佳夥伴（exceptional partner）」。

艾伯特格雷說，台灣與美國協助索羅門發展，有著相同目標，協助範圍不僅是基礎建設，還包括發展人力資源。

她說，台灣的援助透明，推動索國治理往善治（good governance）改善，不只是索國，也是其他國家的絕佳夥伴，美國歡迎台灣、也永遠樂於台灣在全球各地的活動。

中國近年在南太平洋地區投注大筆金援，貸款讓太平洋島國投資基礎建設，藉此建立影響力，這些國家的財政卻被龐大的債務負擔壓垮。彭斯和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近來都提醒太平洋島國小心中國的債務陷阱。

美國目前在索羅門沒有開設大使館，而是設有領事辦公室。索羅門及萬那杜的業務由位於巴布亞紐幾內亞首都摩斯比港的大使館管轄。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月11日

被問到美國如何與友邦合作反制中國的作法，艾伯特格雷說，這是很好的忠告，美國的作法透明，以受援助國家的利益為主，包括援助的條件、需求項目、預估預算、成本、時程等都必須講清楚；對於中國，也應該要求揭露這些細節。

索羅門在去年12月成為參與美國千禧挑戰計畫（Millennium Challenge Corporation）的候選國，美國將檢視這些候選國是否能符合門檻計畫（Threshold Program）的要求，而決定協助這些國家的基礎建設發展。

艾伯特格雷指出，對於索國去年進入門檻計畫，她感到很興奮，這主要是因為索國在善治方面有顯著進步，其他檢視指標還包括債務及預算管理、醫療照護及教育方面的改善，未來一年將評估如何協助索國經濟發展與創造就業機會。

索羅門政府正思考是否與台灣斷交，轉向中國建交。這個議題在索國延燒好幾個月，很多民眾都了解政府在檢討這個政策。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月11日

被問到如果索國接受中國援助後同樣發生其他國家面臨的債務、資金不透明等問題，是否會影響索國通過門檻計畫？艾伯特格雷指出，確實有國家因這些問題而降低評比，這不見得會發生在索國身上，索國才剛進入門檻計畫，「但是這是個風險」。

艾伯特格雷說，中國在區域內投注較多關注在大型基礎建設的發展，甚至比美國的關注多，她了解這是吸引索國的地方；但索國也須了解，有面對潛在債務問題的責任，也必須有能力處理未來與中國的關係，索國必須根據自己的條件來決定。

她指出，索國是否承認中國，這是索國的主權，美國不會介入，不論決定是什麼，美國都會繼續與索國維持穩健關係，也會延續美國支持協助索國發展的承諾。

艾伯特格雷說，對索國來說，要如何做這個決定是「極其困難」的，而這個議題的爭論在這幾週、甚至這幾個月以來，也影響到索國其他事情的推動。

艾伯特格雷表示，從她看到的資料以及她和索國人士談話當中，她知道索國人士很重視、也很滿意索國和台灣的關係，這反映出台灣在索國的援助工作真的做得很好。（編輯：周永捷）1080911