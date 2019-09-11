吳釗燮：台索關係面臨挑戰 盼深化合作鞏固邦誼

台索邦交引關注，外交部長吳釗燮11日接受中央社專訪表示，台灣與索羅門群島的關係的確有挑戰，政府正努力克服，希望持續藉由能嘉惠友邦人民的合作方式鞏固邦誼。中央社記者張皓安攝 108年9月11日

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）外交部長吳釗燮今天表示，台灣與索羅門群島的關係的確有挑戰，政府正努力克服，希望持續藉由能嘉惠友邦人民的合作方式鞏固邦誼；同時，政府也將與理念相近國家討論具體協助索羅門的方式。

2020總統選舉將至，台灣與南太友邦索羅門的邦交近來引發關注。對於是否觀察到北京會在選前再度拉走台灣邦交國的跡象，吳釗燮今天接受中央社專訪時表示，他不知道台索邦交目前的狀況是否與選舉有關，但坦言台索關係確實遇到挑戰；面對這些挑戰，台灣希望想辦法鞏固關係，包括邀請索國外長馬內列（Jeremiah Manele）來訪。

對於台索關係，吳釗燮坦言，「的確是有很多挑戰」，目前在努力克服。

他說，索國外長來台訪問目的是希望促進台索在農業上的關係，農業是國家發展的基礎，也是索國努力的方向與需求，台灣在農業上有優勢，藉由安排索國外長到南部參訪農業產業，盼台灣經驗帶給索國啟示。

台灣長期在農業、醫療、技職訓練等方面協助索國。吳釗燮指出，索國人民很感謝台灣的協助，未來台灣也會持續在這些層面上加強努力，讓台索關係更加緊密，不只是跟政府之間的關係，也包括直接嘉惠當地人民、讓當地人民有感的作法。

他表示，雖然跟其他國家相比，台灣援助的金額不算大筆，但台灣的援助是直接讓當地人民有感、直接跟當地人民產生連結。他將此協助方式稱為「台灣模式」（Taiwan model），「希望我們跟索羅門之間的關係能繼續讓台灣model在太平洋地區發揚光大，也用這個來鞏固我們跟索羅門之間的關係」。

吳釗燮8月中旬曾與索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）會談。對於蘇嘉瓦瑞提出對交通基礎建設的重視，吳釗燮表示，索羅門的構想目前尚未有具體的項目，台灣會跟其他理念相近國家討論，看看是否可以協助索羅門，目前還在討論中。

在維繫與邦交國的關係上，吳釗燮曾多次表示，以往是台灣單打獨鬥，但現在包括美國在內的理念相近國家也協助台灣鞏固邦交。例如，吳釗燮日前在台北賓館宴請馬內列，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）也是座上嘉賓。

「我們跟美國之間的關係密切。」吳釗燮說，台灣的邦交國也是美國很關心的議題，酈英傑收到邀請時，一口就答應出席晚宴。至於晚宴中談了什麼，他則不願透露，僅說「聊得非常好」，大家針對不同議題互相交換意見。

有關區域整體情勢，他說，美國、日本、澳洲都關心太平洋地區的戰略變化，中國挾著經貿優勢積極經營太平洋地區，而威權體制的擴張會對民主國家在太平洋地區的既有結構產生一定衝擊。他相信，不僅是美國，日本、澳洲、紐西蘭對此都很關注，若大家都關注這個情勢，應該會對台灣的外交狀況表達關心，也因此，台灣跟這些國家有機會「能夠更加密切合作」。

此外，美國也準備恢復在索羅門的大使館。吳釗燮對此表示，非常高興看到美國對於太平洋地區重新展現高度興趣，期盼接下來在美國開設大使館或在其他層面上，也跟台灣持續密切合作。

目前美國在巴布亞紐幾內亞派駐大使，兼管索羅門群島和萬那杜。（編輯：蘇志宗）1080911