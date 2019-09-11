波頓去職 吳釗燮：台美關係仍密切友好

對於高度支持台灣的白宮國家安全顧問波頓遭美國總統川普開除，外交部長吳釗燮（圖）11日接受中央社專訪表示，台美關係仍然密切友好，美國白宮、國務院與國防部都有許多支持台灣的好朋友。中央社記者張皓安攝 108年9月11日

（中央社記者顧荃台北11日電）對於美國總統川普開除高度支持台灣的白宮國家安全顧問波頓，外交部長吳釗燮今天表示，台美關係密切友好，美國白宮、國務院與國防部都有許多支持台灣的好朋友。

川普今天突然透過推特宣布，已在昨晚告知波頓（John Bolton）被開除了。他說，波頓在許多議題上提出的建議，他和其他行政團隊成員都極度無法接受，因此要求波頓辭職，波頓則在今天上午向他正式遞出辭呈。

吳釗燮上午接受中央社專訪時表示，外交部對於外國政府的人事決定，基於尊重，向來沒有評論。

至於波頓離職後是否會對台美關係造成影響，吳釗燮指出，台美關係密切友好，白宮、國務院與國防部都有許多支持台灣的好朋友，他並說，台灣至為珍惜得來不易的台美友好夥伴關係以及雙方共享的民主價值。

吳釗燮表示，未來會與美方繼續努力，建構開放、自由且繁榮的印太地區，及以規則為基礎的國際秩序。

波頓以立場保守強硬著稱，曾在小布希政府時代擔任美國駐聯合國常任代表與國務次卿等職，是華府少數曾公開支持台灣加入聯合國的官員之一。（編輯：謝佳珍）1080911