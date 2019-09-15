台美GCTF助國際參與 吳釗燮：多國討論是否加入

（中央社記者顧荃台北15日電）台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）對區域發展有正面貢獻，外交部長吳釗燮指出，日本、瑞典相繼加入，許多國家也正在討論是否參加，盼未來能有更多國家共襄盛舉。

台美於2015年6月共同成立「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework，簡稱GCTF）並簽署備忘錄，建立制度化的合作平台，辦理訓練課程，共同建構區域國家因應全球關切議題能力。今年3月日本首次參與共同舉辦GCTF，瑞典則在9月加入，規模持續擴大。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑之前談到台灣國際參與時，也特別提到GCTF讓其他國家了解台灣在全球共同面臨的挑戰上所能做出的貢獻。

吳釗燮11日接受中央社專訪時表示，GCTF邀請區域內國家的官員與專家來台參加工作坊，議題涵蓋公共衛生、婦女賦權、能源效率、人道援助與災害防救、執法合作、媒體識讀等，已經訓練超過400位官員與專家，等於把台灣的軟實力呈現給區域。

吳釗燮表示，GCTF為區域發展帶來正面貢獻，在日本、瑞典相繼加入後，許多國家看到GCTF的重要性，內部正在討論是否加入，希望未來有更多國家共襄盛舉，讓GCTF辦得更大、更好；9月底GCTF將首度到友邦帛琉召開保護原住民族語言的工作坊，展現友邦國家的努力給區域國家看到，也是重要意義所在。

吳釗燮在專訪中，也談到台灣近年與理念相近的國家積極交往獲得的成果。

總統蔡英文上任後推動「踏實外交」，在這個政策之下，吳釗燮說，台灣與歐洲的關係已有大幅進展，除了瑞典共同舉辦GCTF，還有他在6月受邀到丹麥參加民主峰會，並公開發表演講，他說，這是很不容易的成就；另外，波蘭跟台灣簽署刑事司法合作協定，成為歐洲第一個跟台灣簽署此類協定的國家。

吳釗燮說，在歐盟方面，歐盟6月解除台灣漁業「非法、未報告、不受規範漁業」（IUU）黃牌，這對漁民跟台灣的國際形象都是利多。此外，台灣與歐盟年度對話不斷擴展，範圍從過去以經貿諮商為主，擴及到人權、勞動、數位經濟等各種議題。

他表示，在與各國國會互動方面，立法院長蘇嘉全拜訪英國、法國的國會，依民主國家議長到訪的規格獲得接待，這是過去從來沒有過的；今年5月世界衛生大會（WHA）舉行之際，波羅的海國家、捷克國會議員，以及英國、德國和法國3個國家的國會友台小組主席，聯名致函世界衛生組織（WHO）支持台灣參與，連拉美地區的秘魯與智利，也有過半數國會議員聯名支持台灣。這些都是台灣與理念相近國家關係不斷進展的具體成果。（編輯：林淑媛/鄭雪文）1080915