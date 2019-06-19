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波蘭與台灣簽署刑事司法合作協定 歐洲首例

最新更新：2019/06/19 15:48

（中央社記者顧荃台北19日電）外交部今天表示，台灣日前與波蘭簽署「台波刑事司法合作協定」，波蘭是歐洲首個與台灣簽署此類協定的國家，對台波兩國共同打擊跨境犯罪，保障良好經貿投資環境具有重要意義。

外交部下午透過新聞稿表示，駐波蘭代表施文斌與波蘭台北辦事處處長梅西亞（Maciej Gaca）17日在外交部共同簽署「台波刑事司法合作協定」，並由外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥以及來訪的波蘭司法部次長皮耶比亞克（Lukasz Piebiak）親自見證。

吳釗燮表示，台波刑事司法合作協定的合作項目廣泛，且波蘭為歐洲第一個與台灣簽署此類協定的國家，盼未來在此法律基礎上深化台波合作夥伴關係。

外交部指出，依據合作協定，台波雙方為增進有效的刑事司法合作，基於相互尊重、人權及法治原則，進行磋商並議定協定內容；規範項目包括刑事司法互助、引渡、受刑人移交、法律及實務見解分享、訴追犯罪及犯罪預防資訊分享等領域的刑事司法合作原則及程序；雙方主管機關可據以建立定期諮商機制，針對共同關切司法及刑事相關事宜賡續加強合作。

外交部說，波蘭為中東歐地區規模最大國家，因位於歐洲地理中心，基礎建設完善且經濟發展迅速，成為台商進軍中東歐市場重要據點。

外交部表示，近年來台灣與波蘭在經貿、農業、科學及高等教育等領域合作交流日益密切，包括「台波避免雙重課稅協定」」於106年正式生效後，雙方續於107年簽署「台波科學高等教育合作協定」，對深化台波在經貿投資及科學與高等教育交流合作提供重要助力。（編輯：張均懋）1080619

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