林克穎獲判不引渡回台 法務部：至感遺憾

（中央社記者蕭博文台北7日電）英國蘇格蘭高等法院6日開庭，宣判不予引渡英籍人士林克穎回台。法務部今天指出，尊重裁判，但至感遺憾，將研議有無可能促請蘇格蘭司法部提起上訴，持續爭取引渡林克穎。

法務部新聞稿表示，蘇格蘭高等法院合議庭以2比1的多數意見，宣判林克穎上訴有理由而不予引渡回台。

法務部指出，將續與外交部、駐英國代表處、駐愛丁堡辦事處通力合作，共同與蘇格蘭檢方及司法部聯繫，研議有無可能促請蘇格蘭司法部提起上訴。

林克穎2010年酒駕撞死黃姓送報生，在訴訟程序中，林克穎潛逃蘇格蘭，全案判刑4年定讞。台灣與英國於2013年10月16日簽署引渡備忘錄提出引渡請求，林克穎隨即被英方拘捕。

蘇格蘭地方法院2014年6月11日判林克穎必須被引渡回台服刑，同年8月經蘇格蘭司法部批准。案經上訴，蘇格蘭高等法院2016年9月23日以台灣監獄條件不符歐洲人權公約第3條要求，駁回引渡請求。

後經蘇格蘭檢方代表台灣上訴，英國最高法院於2017年6月28日將全案發回蘇格蘭高等法院重新審理。

法務部指出，蘇格蘭高等法院重新審理後開庭12次，爭點在台灣能否遵守引渡林克穎備忘錄所約定的特定性條款（Specialty Doctrine），亦即英國若允許林克穎引渡回台，台灣不得審理林克穎另外被起訴的違反入出國及移民法案件。

法務部說，因台灣法律並無有關「特定性原則」的規範，導致合議庭對於台灣承諾將確實遵守該條款產生疑慮，認為特定性條款對林克穎保障不足，雖台灣多次聲明必將遵守，也有法官認為台灣有良好信譽足以認定將遵守「特定性原則」，但最終未獲得多數意見支持。

法務部表示，本案並非毫無所獲，英國法院在相關判決中承認台灣司法高權，並肯定台灣司法判決符合公平審判程序，而英國同意與台灣簽訂引渡林克穎備忘錄，開創台英合作契機與模式，也讓外逃被告知悉台灣已有提出引渡請求的適格及能力。

法務部指出，英國最高法院將本案發回重新審理後，蘇格蘭高等法院即未再指摘台灣監獄條件不符歐洲人權公約第3條要求，台灣日後若向歐洲國家提出引渡請求，將不至於被其他法院援引本案而做出不利台灣的認定。

新聞稿也提及，林克穎若在台服刑，滿2年8月後即可能獲得假釋，而林克穎因台灣請求引渡案被英方逮捕及羈押2年10月，可說是已相當程度實現司法正義。（編輯：戴光育）1080607