港暫緩修訂逃犯條例扯台灣 吳釗燮批可恥

香港行政長官林鄭月娥15日宣布港府決定暫緩修訂逃犯條例。她指出，由於台灣已表明不會接受在現有修例情況下，移交涉嫌在台殺人的陳同佳，因此修例迫切性已不存在。（共同社提供）

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）香港政府今天宣布，暫緩修訂逃犯條例，並扯台灣作為暫緩修法的原因。外交部長吳釗燮推文回批，責怪台灣是不道德、可恥、無法接受的行為，並呼籲擁抱民主，站在歷史正確的那一邊。

香港行政長官林鄭月娥下午宣布，港府決定暫緩修訂逃犯條例。對於暫緩修法的原因，她說，由於台灣已表明不會接受在現有修例情況下，移交涉嫌在台殺人的陳同佳，因此修例迫切性已不存在。

吳釗燮隨後在外交部官方推特推文表示，對香港的自由與人權遭受攻擊而感到憂心，林鄭月娥務必聆聽人民的聲音並負完全的責任。

吳釗燮說，責怪台灣是「不道德的、可恥的、令人無法接受的」，他並呼籲擁抱民主，站在歷史正確的那一邊。

事實上，陸委會發言人邱垂正5月就曾強調，不會在逃犯條例修法前提下與港府協商；即使修法通過，赴港或在港國人被移送到中國大陸的威脅未排除前，政府也不會同意港女命案凶嫌移交。

去年2月，港男陳同佳涉嫌在台灣殺害潘姓女友後，士林地檢署及法務部多次要求港方提供司法互助遣送陳同佳來台受審，但一直未獲正面回應。

今年2月，香港保安局在未正式諮詢公眾的情況下，提出修訂逃犯條例，建議港府可採「一次性的個案方式」，處理台灣、中國大陸和澳門移交逃犯的要求。

由於憂心北京藉此引渡政治犯或違反中共言論尺度者至中國大陸受審，逃犯條例草案提出後爭議巨大，日前更爆發百萬人抗議大遊行和「反送中」示威活動。（編輯：郭萍英）1080615