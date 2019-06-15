港暫緩修訂逃犯條例扯台灣 吳釗燮批可恥
最新更新：2019/06/15 19:55
香港行政長官林鄭月娥15日宣布港府決定暫緩修訂逃犯條例。她指出，由於台灣已表明不會接受在現有修例情況下，移交涉嫌在台殺人的陳同佳，因此修例迫切性已不存在。（共同社提供）
（中央社記者侯姿瑩台北15日電）香港政府今天宣布，暫緩修訂逃犯條例，並扯台灣作為暫緩修法的原因。外交部長吳釗燮推文回批，責怪台灣是不道德、可恥、無法接受的行為，並呼籲擁抱民主，站在歷史正確的那一邊。
香港行政長官林鄭月娥下午宣布，港府決定暫緩修訂逃犯條例。對於暫緩修法的原因，她說，由於台灣已表明不會接受在現有修例情況下，移交涉嫌在台殺人的陳同佳，因此修例迫切性已不存在。
吳釗燮隨後在外交部官方推特推文表示，對香港的自由與人權遭受攻擊而感到憂心，林鄭月娥務必聆聽人民的聲音並負完全的責任。
吳釗燮說，責怪台灣是「不道德的、可恥的、令人無法接受的」，他並呼籲擁抱民主，站在歷史正確的那一邊。
事實上，陸委會發言人邱垂正5月就曾強調，不會在逃犯條例修法前提下與港府協商；即使修法通過，赴港或在港國人被移送到中國大陸的威脅未排除前，政府也不會同意港女命案凶嫌移交。
去年2月，港男陳同佳涉嫌在台灣殺害潘姓女友後，士林地檢署及法務部多次要求港方提供司法互助遣送陳同佳來台受審，但一直未獲正面回應。
今年2月，香港保安局在未正式諮詢公眾的情況下，提出修訂逃犯條例，建議港府可採「一次性的個案方式」，處理台灣、中國大陸和澳門移交逃犯的要求。
由於憂心北京藉此引渡政治犯或違反中共言論尺度者至中國大陸受審，逃犯條例草案提出後爭議巨大，日前更爆發百萬人抗議大遊行和「反送中」示威活動。（編輯：郭萍英）1080615
香港修訂逃犯條例大事紀
-
- 2018年2月
香港男子陳同佳涉嫌在台灣殺害潘姓女友後逃回香港，士林地檢署及法務部多次要求港方提供司法互助遣送陳同佳來台，但一直未獲正面回應
- 2019年2月
香港保安局在未正式諮詢公眾的情況下，提出修訂逃犯條例，建議港府可採「一次性的個案方式」，處理台灣、中國大陸和澳門移交逃犯的要求
另一修例建議則是改由香港特首以發出「證明書」方式啟動移交請求，再由法庭審議，刪去原本由立法會審議個案的權力。逃犯條例修訂案一提出立即引發爭議和香港社會的強烈反彈
- 2019年3月26日
香港保安局公布多項新的修訂，包括剔除破產和證券期貨交易等9項罪行並提高移交逃犯門檻，只處理可判監3年以上以及在香港可循公訴程序審訊的犯罪個案。這項作法並未減輕爭議和反對聲音
- 2019年3月31日 香港泛民主派發起反修法遊行
- 2019年4月3日 立法會完成逃犯條例修正草案首讀
- 2019年4月28日 香港泛民主派再次上街遊行，主題定調為「反送中、抗惡法」
- 2019年5月9日
陸委會強調，不會在逃犯條例修法前提下與港府協商；即使修法通過，赴港或在港國人被移送到中國大陸的威脅未排除前，政府也不會同意港女命案凶嫌移交
- 2019年5月16日
美國國務卿蓬佩奧與香港民主運動領袖李柱銘率領的代表團在華府會面後，發聲明表示關注香港政府對「逃犯條例」的建議修訂，這對香港的法治構成威脅
- 2019年5月30日
英國外相韓特與加拿大外長方慧蘭共同發表英加兩國聯合聲明，對香港修訂逃犯條例表達關注
- 2019年6月9日
泛民主派發起反送中大遊行，宣稱超過100萬人上街。這個數據已創香港1997年回歸後的紀錄
- 2019年6月12日
立法會原預定逃犯條例修正草案二讀，香港逾萬人再次走上街頭，包圍立法會及占領主要幹道，並有眾多民眾參與罷課、罷市、罷工活動
- 2019年6月15日 香港特首林鄭月娥宣布暫緩修訂逃犯條例
請繼續往下閱讀