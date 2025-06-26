台股終場上漲61點 22500點得而復失

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（中央社記者吳家豪台北26日電）台股今天延續漲勢，盤中最高達22587.67點，上漲157點，突破前波高點22470點，資金流向機器人與電池備援電力模組（BBU）概念股，但新台幣匯率大幅升值，壓抑電子類股反彈，終場加權指數收在22492.34點，上漲61.73點，漲幅0.28%，成交值新台幣3880.67億元。

電子類股指數今天收漲0.08%，金融類股指數上揚0.49%。非電金族群表現相對較佳，塑膠、營建、觀光、鋼鐵終場上漲1.82%、1.53%、1.37%、1.09%，代表中小型股的櫃買指數漲0.02%。

權值股台積電以1075元作收，上漲0.47%；鴻海漲0.62%，收163元；聯發科終場下挫0.39%，收1290元。

人工智慧（AI）概念股開高走低，廣達下挫1.02%，收290元；緯穎跌3.32%，收在2620元；勤誠今天填息後急墜，終場下跌3.52%，收在480元。

輝達（NVIDIA）GB300伺服器預計下半年出貨，BBU概念股吸引買盤進駐，新盛力續攻漲停103元，創今年新高；順達上漲4.61%，收在238.5元。

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輝達執行長黃仁勳盛讚機器人市場成長前景，強勢拉抬機器人概念股，今天新漢、致茂、瀧澤科收在漲停價86.1元、430元、47.45元。

富邦投顧指出，台股重回年線之上，加上以伊戰事停火，市場避險情緒降溫，且新台幣呈現升值，籌碼面有利於台股後市發展。（編輯：楊蘭軒）1140626