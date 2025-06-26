台積電美光漢翔引領 政院通過中部精密智慧新核心方案

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（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院會今天通過「中部精密智慧新核心推動方案」，將依據中彰投雲現有產業基礎提升競爭力，並以台積電、美光為雙核心，帶領先進晶片產業聚落與高階記憶體產業鏈，另以漢翔為中心，打造無人機非紅供應鏈，期許光學、半導體、智慧農業及無人機產業等，成為中部新核心產業。

政院推動6大區域發展計畫，規劃中彰投雲為智慧製造新核心。國發會主委劉鏡清昨天提到，中彰投雲在民國112年的產值約有新台幣6兆元、占全國15%，就業人口達263萬人、占全國23%，為打造中彰投雲成為全球智慧製造核心，3個關鍵是要推動核心產業雙軸轉型、運用現有核心再造核心，以及成立國家精密智慧中心，力拚區域產值每年最多拉抬5%。

行政院會今天通過經濟部報告的中部精密智慧新核心推動方案，但整體方案還待行政院長卓榮泰核定，期程與預算等尚未揭曉。

根據方案規劃，政府將在台中打造精密機械與智慧製造中心、彰化為金屬製品與車輛零組件產業聚落、南投農業朝智慧化與精緻化發展、雲林則深化智慧養殖價值鏈等，並將透過「核心產業雙軸大轉型」、「現有核心再造新核心」及「運用法人驅動產業創新」等3大推動策略，將精密機械、金屬製品、車輛零組件等核心產業進行數位與低碳的雙軸轉型。

方案也將新增光學、半導體、智慧農業及無人機產業等成為中部的新核心產業，提升其附加價值，像是半導體部分，力拚以大帶小推動產業發展，透過台積電、美光雙核心，帶動先進晶片產業聚落與發展高階記憶體產業鏈；並盼透過法人能量加速產業研發與強化試製能力，驅動產業創新。

方案同時預計以漢翔公司為中心，打造無人機非紅供應鏈。媒體關注這未來與嘉義縣的亞洲無人機AI創新應用研發中心角色分工為何，經濟部次長何晉滄說明，台灣北中南都有無人機聚落，角色互補不衝突，反倒可以聚合中部、南部的研發能量。

經濟部產發署長邱求慧表示，政府只是鼓勵優勢加工產業，切入無人機供應鏈，配合嘉義地區的亞創中心，共同打造完整、互相支援的非紅無人機供應鏈。

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至於方案是否涉及相關修法，何晉滄說，國發會與中部產業座談時，業者反映若要鼓勵他們成立控股公司，稅捐問題須先解決，經濟部將修正企業併購法，提供稅捐優惠抵減，增加業者成立控股公司的誘因。

區域配套措施部分，政府也會完善水電供給、交通及旅宿、居住社宅、醫療資源、文化設施、教育托兒、生活購物、淨零及廢棄物處理、人才培育等生活機能與產業環境。（編輯：潘羿菁）1140626