新台幣展現猛烈升勢大漲逾2角 挑戰29元整數關卡

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）市場對美國聯準會降息預期轉濃，美元指數跌跌不休，亞幣齊步反彈，又以新台幣升幅領先，今天延續強勁升勢，最高觸及29.151元，大漲2.4角，挑戰29元整數大關。

美元指數破底，推動亞幣強勢攻高，新台幣兌美元今天以29.36元開盤後，延續升勢，10時過後，升幅迅速擴大，突破29.2元，最高升抵29.151元，改寫逾3年盤中新高紀錄。

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匯銀人士分析，市場對聯準會降息預期轉濃，美元缺乏支撐，跌破98價位，本來就有利亞幣走揚，今年上半年台灣又有拉貨效應，出口亮眼，拋匯需求進一步推動新台幣擴大升勢。

回顧近日新台幣走勢，升勢明顯擴大，匯價突破29.5元關卡後，仍繼續向前衝。外匯交易員指出，亞幣同步走升的情況下，央行並未死守特定防線，而是盤中提供流動性，加上尾盤調節，但這幾天升幅在亞幣居前段班，又即將挑戰29元重要整數大關，央行是否會適度表態，值得關注。（編輯：潘羿菁）1140626