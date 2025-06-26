乾杯：縮減中國事業規模 下半年台灣展店加速

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（中央社記者江明晏台北26日電）乾杯去年起縮減中國事業規模，中國分店已自22家縮減至11家，深圳及上海子公司營運轉佳；乾杯下半年將聚焦台灣市場，全年展店目標上看10家，並籌備新品牌。

乾杯今天召開股東會，會中通過2024年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.5元，並完成董事會全面改選。

乾杯指出，董事席次由8席調整為7席，包含3席董事與4席獨立董事，由平出莊司續任董事長，其餘董事為日鐵物產株式會社及國票創業投資公司，與前屆成員相同；獨立董事則選出續任的陳業鑫、王國雄、詹心怡及新任的田村和也。

乾杯表示，2024年集團面對全球通膨、人力成本上升與中國經濟復甦遲緩等挑戰，調整營運策略，積極優化體質並縮減中國事業規模，資源聚焦於台灣與海外潛力市場，展開國際化布局。乾杯2024年合併營收新台幣45.14億元，年減7.3%；稅後淨利1716萬元，每股盈餘（EPS）0.84元。

乾杯指出，中國分店自22家縮減至11家，台灣市場穩健拓展至52家，英國倫敦開出首間分店，2024年底集團總店數達64家；另一方面，外販事業加大推進，營收占比由2023年9%提升至2024年14%，成為集團營運的另一成長引擎。

針對關閉「麻辣45」品牌一事，平出莊司於股東會中說明，麻辣鍋業態原以集團全牛利用策略中衍生的和牛油副產品為基礎開發，但營運成果未如預期，因此決定終止該品牌；然而，和牛油的開發與應用對集團整體利益貢獻顯著，未來仍會持續投入相關創新。

乾杯2025年前5月合併營收為18.84億元，年增0.73%，寫下同期次高紀錄。

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展望下半年，乾杯集團表示，持續聚焦台灣市場，以「黑毛屋」為重點發展品牌。上半年已新展4間分店，第3季預計再拓展3間，全年展店目標上看10家，同時積極籌備全新品牌，為營運注入創新動能。

海外方面，乾杯中國事業經規模調整及體質改善，營運波動已趨於穩定；乾杯集團資深副總經理兼中國子公司總經理董浩成表示，深圳子公司已轉虧為盈，上海子公司持續透過精實策略改善營運效能，整體發展漸入佳境。（編輯：張良知）1140626