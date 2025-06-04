築間：樂觀看今年營運 再推新鍋物品牌

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（中央社記者江明晏台北4日電）築間今天召開股東常會，董事長林楷傑表示，餐飲業面臨人力短缺和通膨挑戰，將持續加強原物料供應鏈管理及營運成本控管，打造「品牌聚落」模式，樂觀看待2025年營運表現，預計再推第4個鍋物品牌。

連鎖餐飲集團築間今天召開股東常會，承認2024年度盈餘分派案，發放每股現金股利4元，分別於2024年9月13日與2025年3月31日完成兩階段發放。

築間餐飲集團表示，2024年合併營收新台幣57.84億元，年增0.36%，穩步提升至新高，隨著集團積極調整品牌結構與展店策略，擴大市場版圖，全球分店數逼近200家，品牌數量已拓展至13個，涵蓋中式、日式及韓式等多元用餐型態。

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林楷傑於股東會中指出，儘管餐飲業面臨人力短缺和通膨等挑戰，集團仍樂觀看待2025年營運表現，將持續加強原物料供應鏈管理及營運成本控管，持續以「品牌聚落」模式，透過不同品牌間的互補效應，提高單一客源的交叉消費機會，同時降低市場變動風險，面對原物料 波動與供應鏈壓力等挑戰時，集團會維持強勁成長動能。

展望後市，築間表示，將再推出第4個鍋物品牌，進一步強化鍋物市場的深度與廣度。同時，集團也將優化品牌結構與菜單內容，提升單店業績表現，打造品牌聚落，在特定區域集中設立多個品牌分店，發揮「聚集經濟」效益。（編輯：張均懋）1140604