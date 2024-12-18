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六角年終最高6個月 明年門市員工調薪5至8%

2024/12/18 18:23
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（中央社記者江明晏台北18日電）六角國際舉行歲末年終尾牙，董事長王耀輝宣布，2024年終獎金依績效表現，最高6個月年終，2025年門市正職員工調薪幅度上看5%至8%。

六角國際17日舉行歲末年終尾牙，王耀輝表示，2024年六角國際邁入20週年，以國際授權代理手搖茶飲的商業模式，推動王座代理連鎖餐食品牌，耕耘國內餐飲市場，落實集團餐飲分流，將王座國際掛牌上櫃，是台股史上唯一擁有兩家掛牌公司的餐飲集團。

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六角今天透過新聞稿說明，王耀輝在尾牙上宣布，2024年終獎金依績效表現，最高6個月年終，個人年薪最高累計可領18個月，2025年門市正職員工調薪幅度上看5%至8%。

展望2025年，六角表示，集團打國際盃，希望創立國際化餐飲品牌平台，將台灣餐飲具代表性的珍珠奶茶及牛肉麵推廣到全世界，透過每一杯珍珠奶茶及每一碗牛肉麵作為台灣與世界串接的媒介。（編輯：張良知）1131218

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手搖飲掀低價競爭 六角：加速品牌改造插旗新興市場
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