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南僑11月自結獲利年減37% 看好過年需求12月發酵

2024/12/23 20:48
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（中央社記者何秀玲台北23日電）油脂大廠南僑今天公告11月自結獲利為新台幣6989萬元，年減37.37%，每股純益為0.28元，比去年同期每股純益為0.45元，減少0.17元。南僑表示，主要受到中國民生消費未復甦影響獲利所致。

南僑今年前11個月累計營收為214.58億元，年增4.31%，稅後純益為9億元，年增6.56%，每股純益為3.63元，較去年同期每股純益為3.41元，增加0.22元；南僑表示，因農曆過年落在明年1月，看好油脂需求有望提前在今年12月發酵。

根據近期南僑法說會資料，若以今年前3季銷售地區別，以中國大陸占比最高，達60%，其次則是台灣占比24%。

另外，南僑子公司皇家可口今年11月26日登錄興櫃，旗下有杜老爺冰淇淋品牌和急凍熟麵等產品。皇家可口目前冰品占營收7至8成，急凍熟麵約占2至3成，由於今年下半年為消費旺季，公司預期營運樂觀。

皇家可口除了是南僑集團旗下小金雞之外，過去3年冰品業務銷售年複合成長率更超過20.7%，遠高於台灣冰品市場平均成長表現，代工全家銷售的霜淇淋也持續挹注營收成長；急凍熟麵今年上半年營收也加速成長，年增10%。

皇家可口今年上半年營收為13.21億元，稅後純益為2.36億元，每股純益為3.33元，已逼近去年全年。（編輯：楊凱翔）1131223

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