加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
舞弊集團助上百人考取國營事業不法獲利逾億 中油求償百萬敗訴定讞
首頁 / 產經

亞洲藏壽司：不再繼續投資中國 評估進軍東南亞

2025/6/26 15:08（6/26 15:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2023年5月亞洲藏壽司宣布在高雄開出全球首間海外旗艦店，董事長兼總經理西川健太郎（右2）與高雄市長陳其邁（左2）等人共同出席剪綵儀式。（中央社檔案照片）
圖為2023年5月亞洲藏壽司宣布在高雄開出全球首間海外旗艦店，董事長兼總經理西川健太郎（右2）與高雄市長陳其邁（左2）等人共同出席剪綵儀式。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）亞洲藏壽司今天召開股東會，董事長西川健太郎表示，上海門市結束的決定，是為防止擴大虧損，中國大陸市場目前不再繼續投資，轉向評估東南亞等其他國家。

亞洲藏壽司今天召開股東會，上海門市結束營運後，是否有開展其他亞洲市場計畫，成為股東會關注的議題。

西川健太郎表示，年底前上海門市結束的決定，是為了防止擴大虧損；長期而言，整體獲利是正向的發展，中國大陸市場目前不再繼續投資，轉向東南亞等其他國家進行市場評估。

另外，對於日前證交所公告員工平均薪資偏低，股東憂心台灣面臨少子化缺工潮，恐對招募造成影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

西川健太郎澄清回應，計時員工比例高達88%，才會拉低平均薪資；400多名正職員工薪資，在餐飲業是中上水準，未來也會視公司發展，彈性調整薪資。

至於缺工問題，西川健太郎表示，有因應計畫，除了積極輔導計時人員轉正職，也同步僱用培育外籍生。（編輯：張良知）1140626

#中國大陸
#亞洲藏壽司
#薪資
#藏壽司
#西川健太郎
延伸閱讀
地緣政治緊張 外資第3季從中國撤資81億美元10年在台開59家店 藏壽司：目標插旗全台縣市豪大大雞排退出中國大陸市場乾杯：縮減中國事業規模 下半年台灣展店加速進口藥逐漸退出中國市場 民眾用藥選擇減少
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：