亞洲藏壽司：不再繼續投資中國 評估進軍東南亞

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（中央社記者江明晏台北26日電）亞洲藏壽司今天召開股東會，董事長西川健太郎表示，上海門市結束的決定，是為防止擴大虧損，中國大陸市場目前不再繼續投資，轉向評估東南亞等其他國家。

亞洲藏壽司今天召開股東會，上海門市結束營運後，是否有開展其他亞洲市場計畫，成為股東會關注的議題。

西川健太郎表示，年底前上海門市結束的決定，是為了防止擴大虧損；長期而言，整體獲利是正向的發展，中國大陸市場目前不再繼續投資，轉向東南亞等其他國家進行市場評估。

另外，對於日前證交所公告員工平均薪資偏低，股東憂心台灣面臨少子化缺工潮，恐對招募造成影響。

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西川健太郎澄清回應，計時員工比例高達88%，才會拉低平均薪資；400多名正職員工薪資，在餐飲業是中上水準，未來也會視公司發展，彈性調整薪資。

至於缺工問題，西川健太郎表示，有因應計畫，除了積極輔導計時人員轉正職，也同步僱用培育外籍生。（編輯：張良知）1140626