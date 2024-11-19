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10年在台開59家店 藏壽司：目標插旗全台縣市

2024/11/19 18:16
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（中央社記者江明晏台北19日電）亞洲藏壽司自2014年進軍台灣開出第一家店以來，10年內持續在全台各地拓點，近期將達59家店，亞洲藏壽司表示，未來將以每年新增5至10家新店的腳步持續拓展，長遠目標插旗全台所有縣市。

亞洲藏壽司今天宣布繼全球旗艦店高雄時代大道店後，板橋遠科店今天開始試營運，將於26日正式開幕，今年全台總展店數共5家。

亞洲藏壽司表示，藏壽司板橋遠科店是全台第59家，比起日本藏壽司有多達550家店的規模，台灣市場仍有很大的成長空間，未來每年以增加5至10家的速度開店，包括涵蓋南投、花蓮等地，長遠目標是插旗全台所有縣市。

此外，亞洲藏壽司指出，在海外有3家據點，均落腳上海，為因應中國市場變化，上海營運重整，價格調整為更親民，「從台灣出發、前進中國及東南亞市場的長期目標不變」。

談到缺工議題，藏壽司指出，今年啟動加薪，吸引許多員工加入，不過隨著展店所需，確實時時刻刻都要增加人力。

亞洲藏壽司第3季合併營收新台幣14.91億元，年增6.64%，創下新高，稅後純益0.12億元，年減80.6%，每股純益（EPS）0.25元，主要是受到中國大陸消費衰退影響認列虧損，累計前3季每股盈餘2元。（編輯：楊凱翔）1131119

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