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花蓮鐵路雙軌、高架化 陳世凱澄清沒跳票

2025/6/26 15:46（6/26 16:46 更新）
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花蓮地區7處鐵路平交道高架化合併雙軌電氣化工程落空，引起地方反彈，立法院交通委員會26日到花蓮考察，會勘建國路、中華路平交道（圖）。中央社記者張祈攝 114年6月26日
花蓮地區7處鐵路平交道高架化合併雙軌電氣化工程落空，引起地方反彈，立法院交通委員會26日到花蓮考察，會勘建國路、中華路平交道（圖）。中央社記者張祈攝 114年6月26日
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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮地區7處鐵路平交道高架化合併雙軌電氣化工程落空，藍營批政策跳票、要求中央兌現。交通部長陳世凱今天澄清沒跳票，因分2個計畫仍可同時動工，也會減輕地方負擔。

立法院交通委員會委員今天到花蓮考察，前往建國路、中華路平交道會勘，並與花蓮縣府座談，擔任交通委員會召委的民眾黨立委林國成、民眾黨立委林憶君及國民黨立院黨團總召傅崐萁等人出席，國民黨花蓮縣黨部也邀請在地民意代表、村里長到場聽取簡報。

陳世凱指出，鐵路高架化、雙軌電氣化不會停擺，也沒有跳票，都是對於未來花東鐵路提速的重要方案，交通部2度提案行政院併案執行，但被以「應符合全國一致性原則」退回，高架化由花蓮縣府提出可行性評估報告，分2個計畫進行。

陳世凱強調，鐵路高架化及雙軌電氣化可能是不同計畫，因工程有很多重疊，會同時施作，整體的工程經費交通部也會協助，盡量用雙軌電氣化預算吸納，減輕地方政府負擔。

傅崐萁於會勘指出，2任交通部長承諾花蓮危險平交道高架化，由中央概括承受，陳世凱應兌現而不是跳票，若沒辦法承擔政府對人民的承諾，就應該道歉、請辭下台。

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陳世凱會勘致詞提到，今天考察前看到某政黨在花蓮某地方報紙買廣告、大篇幅刊登「交通部跳票」，還動員到場，不希望考察成為政治或選舉活動，「參加過很多場考察，沒遇過這樣的壓力」；傅崐萁回應，「你心中有黨派，才在扯黨派」。

林國成會後裁示，2個月內交通部、鐵道局及花蓮縣府要達成協商，解決目前遇到的問題，交通部也承諾會盡快取得共識。（編輯：吳素柔）1140626

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立法院交通委員會委員26日到花蓮考察，會勘建國路、中華路平交道，國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）說，2任交通部長承諾花蓮危險平交道高架化由中央概括承受，交通部長陳世凱應兌現而不是跳票。中央社記者張祈攝 114年6月26日
立法院交通委員會委員26日到花蓮考察，會勘建國路、中華路平交道，國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）說，2任交通部長承諾花蓮危險平交道高架化由中央概括承受，交通部長陳世凱應兌現而不是跳票。中央社記者張祈攝 114年6月26日
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