人數最少卻最危險 早期三陰性乳癌免疫療法納健保

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（中央社記者曾以寧台北26日電）健保今年6月起給付早期三陰性乳癌使用免疫療法，為病患省下百萬藥費。醫師指出，三陰性乳癌人數最少卻最危險，過去約半數患者會在3年內復發，有效的早期治療可望降死亡率。

今年53歲的Amanda（化名）2年前確診三陰性乳癌，得知確診那天，她忍不住在馬路上大哭，滿腦子都是「怎麼是我？」但想到辛苦做試管求得的雙胞胎小孩才5歲，她咬牙在商業保險支持下，自費接受治療，迄今預後良好，活力十足，聽到當初所用的治療方式如今已有健保支持，為其他癌友高興。

台灣乳房醫學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長陳芳銘今天在衛教記者會表示，各類乳癌中，三陰性乳癌的人數最少，卻也最危險，過去治療武器只有化學治療，讓不少病患聞之卻步，且每2名患者就會有1人在3年內復發，最終離開世界。

陳芳銘指出，三陰性乳癌中，又以腫瘤大於2公分、有淋巴結轉移的最危險，過去平均存活期不到2年，幸隨治療進步，已延長到5年；然而國內乳癌死亡率還是節節上升，就是因為發生率高，加上健保給付不完整，導致多數患者難以負擔上百萬元的自費療程，僅約2到3成的早期乳癌可以獲得有效治療、避免復發。

陳芳銘表示，國外經驗發現，要減少乳癌死亡率，有效治療早期乳癌、避免復發的效果，占各類方法的6成。若在開刀前就使用免疫治療加化學治療，可讓約6成患者腫瘤消失，5年存活率從不到一半，大幅上升到100%，讓三陰性乳癌不再可怕。

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衛生福利部健保署日前通過免疫療法用於「非鱗狀非小細胞肺癌第一線」、「轉移性大腸直腸癌第一線」及「早期三陰性乳癌」納給付，預估嘉惠約2700至3400人名癌友，以癌症暫時性支付專款挹注免疫療法年藥費約新台幣32.95億元，新制6月上路。

健保署副署長龐一鳴指出，國內乳癌篩檢做很好，初期診斷比例也很高，然而死亡率遲遲未能改善，問題就是因為乳癌容易復發，治療工具有限，疾病又年輕化，因此導致死亡率一直降不下來；盼透過加速給付有科學實證的治療方式，達成總統賴清德「健康台灣」的目標。（編輯：管中維）1140626

健保署副署長龐一鳴（左）26日指出，國內乳癌篩檢做很好、初期診斷比例也很高，然而死亡率卻遲遲未能改善，主要在於乳癌容易復發、治療工具有限，疾病又年輕化；目前盼能透過加速給付有科學實證的治療方式，達成總統賴清德健康台灣目標。中央社記者曾以寧攝 114年6月26日