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獨居爺爺1年家中跌倒5次 弘道助裝扶手防意外

2025/6/26 16:30（6/26 16:46 更新）
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72歲張爺爺（左）因病常會頭暈，一整年在家中房間、廁所跌倒次數高達5次。弘道老人福利基金會社工在訪視中得知張爺爺狀況，透過基金會協助安裝扶手，讓他在廁所起身時增添安全性。（弘道基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 114年6月26日
72歲張爺爺（左）因病常會頭暈，一整年在家中房間、廁所跌倒次數高達5次。弘道老人福利基金會社工在訪視中得知張爺爺狀況，透過基金會協助安裝扶手，讓他在廁所起身時增添安全性。（弘道基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 114年6月26日
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（中央社記者蘇木春台中26日電）弘道基金會台中服務處針對獨居長輩，啟動「居家安全」方案，評估長輩的居住環境需求，其中1名長輩1年內在家中跌倒5次，透過社工訪視協助安裝扶手改善，希望支持他們能更安全的在家生活。

弘道老人福利基金會今天發布新聞稿表示，內政部統計台灣65歲以上人口已突破455萬人，占總人口比率達19.48%，距離「超高齡社會」只差一步，如何協助獨居長輩打造社會安全網非常重要。

弘道基金會台中服務處承接台中市府「獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫」，經統計服務的獨居長輩中，於民國113年曾在家中跌倒的長輩約67人，跌倒當下因無人可協助，常導致腰椎或下肢受傷，最後都得靠自己的力量慢慢起身，打電話求助或自行就醫。

其中，72歲的張爺爺因疾病時常會頭暈，一整年在家中的房間、廁所跌倒高達5次。他表示，自己獨居沒有電梯的華廈，平時生活靠榮民就養金支撐，因有糖尿病、高血壓等疾病，時常會頭暈，多次不慎在浴廁或臥室跌倒，還好都只是皮肉傷，怕傷到頭，但又不知道找誰幫忙。

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弘道台中服務處今年針對獨居長輩進行「居家安全」方案，評估長輩的居住環境需求，協助裝設扶手、修繕更換老舊延長線及中小型家電，並視獨居長輩狀況，協助裝設緊急救援系統設備。社工在訪視中得知張爺爺的居住困境，經協助安裝扶手，讓他在廁所起身時增添安全性。

弘道台中服務處長陳國慶表示，家應該是讓人最安心的地方，透過「獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫」，從防跌、防火兩部分協助強化獨居長輩居家安全，支持他們能更安全的在家生活。（編輯：李亨山）1140626

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