加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 文化

王時思兼任文策院董事長 強調國際化目標

2025/6/26 13:36（6/26 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
文化內容策進院董事長、文化部政務次長王時思（左）與文策院代理院長胡婷俐（右）26日出席媒體茶敘，分享文策院未來經營目標，將朝台灣文化內容產業轉型、深化國際合資合製與全球市場拓展等方向。中央社記者王寶兒攝 114年6月26日
文化內容策進院董事長、文化部政務次長王時思（左）與文策院代理院長胡婷俐（右）26日出席媒體茶敘，分享文策院未來經營目標，將朝台灣文化內容產業轉型、深化國際合資合製與全球市場拓展等方向。中央社記者王寶兒攝 114年6月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北26日電）文化部政務次長王時思兼任文策院董事長近1個月，她今天說，文化部次長兼任，並非要干涉文策院，而是協助維持行政程序與紀律，並銜接政策，未來目標核心任務則以國際化前進。

文化內容策進院今天舉辦媒體茶敘，王時思表示，這是文策院董事長首次以文化部兼任方式，「這個情況表達我們現階段對文策院的想法。」對文策院來說，文化內容產業最關鍵是跟上全球市場變化腳步，文策院要有能力在政府體制之前預先掌握，跟上國際市場速度，才有可能在下一步立足。

王時思肯定文策院前任董事長蔡嘉駿任內將商業性思維帶進文策院，不同領域會有不同角度，蔡嘉駿建立市場往前看的規模；而她來自文化部，協助政策對接，建立行政程序與紀律，同時保有獨立機構特質，由新任院長帶領團隊運作。

王時思坦言，文策院經營6年，歷經許多調整與改變，但對整體文化產業仍有經營思維不足問題。除少數幾個團隊能夠長出開發到行銷的流程，但大部專案投資都停留在單一想像。她認為文策院在現有基礎下，應將自己當成一個品牌，讓業者能更清楚認定自我價值，集中、整理資源就是她的任務。

google news透過 Google News追蹤中央社

日前有學者針對兼任人事表達法人與部會間「臂距原則」疑慮，王時思表示，臂距原則對她來說，是指在專業、市場分析上不受行政部門與政治干預，而非與機構保持距離，假裝不往來。文策院使用國家預算，仍要受監督，既然使用國家預算做事，只要程序透明，就可受檢驗。

王時思表示，目前並無認定兼職期間有多長，對她來說，這就是真實的工作，非以階段性、過度性想法看待。對於未來，她希望能推動台灣文化內容產業轉型、深化國際合資合製與全球市場拓展，以及發揮行政法人組織彈性與紀律。新任院長人選則待7月董事會決議。（編輯：張雅淨）1140626

#文化部
#文策院
#王時思
#蔡嘉駿
王時思
首爾書展主題國 李遠：台灣感性被世界看見新任文策院董事長 文化部次長王時思兼任
蔡嘉駿
坎城台灣之夜星味濃 奧斯卡名導稱榮幸與台影人合作南市府與文策院合作 盼打造文化內容產業新引擎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：